Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam ca sĩ Khánh Phương vừa bị xử phạt vì bán “chui” cổ phiếu

29-01-2026 - 18:50 PM | Thị trường chứng khoán

Nam ca sĩ Khánh Phương vừa bị xử phạt vì bán “chui” cổ phiếu

Tổ chức liên quan tới ca sĩ Khánh Phương là Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang cũng bị xử phạt hàng trăm triệu với nhiều lỗi vi phạm.

Ngày 27/01/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã ban hành Quyết định về xử lý phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Khánh Phương ( Địa chỉ: 67 Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh), thường được biết là ca sĩ Khánh Phương.

Phạm Khánh Phương bị phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) do có hành vi không báo cáo về cổ việc dự án giao dịch. Ngày 16/6/2023, ông Phạm Khánh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty phần Sông Đà 1,01 (mã chứng khoán: SJC) đã bán 901.520 cổ phiếu bầu SJC (tương ứng 9.015.200.000 đồng tính theo mệnh giá) nhưng không báo cáo về công việc dự kiến ​​giao dịch.

Cùng ngày, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (CKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang liên quan tới ông Phạm Khánh Phương.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt tiền 250 triệu đồng do có hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy luật pháp luật.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang (cổ đông lớn của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán SJC) thực hiện giao dịch mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, nâng tỷ lệ giữ cùng một người có liên quan (ông Nguyễn Văn Đức và ông Phạm Khánh Phương) từ 1.822.396 cổ phiếu (tỷ lệ 26,28%) 2.703.996 cổ phiếu (tỷ lệ 39%) nhưng không đăng ký chào mua công khai với Ủy ban Chứng minh Nhà nước (UBCKNN).

Đầu tư Nam Nhật Khang cung  đồng thời bị áp dụng giải pháp giải quyết hậu quả gồm: Buộc bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký mua công khai; Quyền bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang còn bị phạt tiền 50 triệu đồng do có hành vi không báo cáo về công việc kiến ​​trúc giao dịch. Công ty, tổ chức có liên quan đến ông Phạm Khánh Phương và ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 đã bán 60.000 cổ phiếu SJC (tương ứng 600.000.000 đồng theo giá tiền) vào ngày 28/7/2023 nhưng không báo cáo về công việc giám sát dịch.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz

Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz Nổi bật

Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc?

Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc? Nổi bật

GELEX lãi trước thuế 4.636 tỷ đồng năm 2025, cao nhất lịch sử hoạt động

GELEX lãi trước thuế 4.636 tỷ đồng năm 2025, cao nhất lịch sử hoạt động

17:30 , 29/01/2026
Tự doanh CTCK bán ròng trong phiên VN-Index tăng 12 điểm, hai mã bán lẻ bị "xả" gần 200 tỷ đồng

Tự doanh CTCK bán ròng trong phiên VN-Index tăng 12 điểm, hai mã bán lẻ bị "xả" gần 200 tỷ đồng

17:29 , 29/01/2026
FPT Shop chính thức có lãi trở lại, FPT Retail hoàn thành 135% kế hoạch năm 2025

FPT Shop chính thức có lãi trở lại, FPT Retail hoàn thành 135% kế hoạch năm 2025

16:36 , 29/01/2026
Phiên 29/1: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Phiên 29/1: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

15:45 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên