FPT Shop chính thức có lãi trở lại, FPT Retail hoàn thành 135% kế hoạch năm 2025

Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều dấu ấn tích cực, ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều về quy mô, hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ trên toàn hệ thống.

Năm 2025, doanh thu hợp nhất của FPT Retail đạt 51.083 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, hoàn thành 106% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 131% so với năm 2024, hoàn thành 135% kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu online đạt 9.344 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Kết quả này phản ánh nỗ lực cải thiện hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ ở một số mảng kinh doanh của công ty.

Tính đến hết năm 2025, FPT Retail sở hữu mạng lưới 3.263 cửa hàng trên toàn quốc. Trong đó, Long Châu có 2.417 nhà thuốc và 223 trung tâm tiêm chủn g , lần lượt tăng thêm 474 nhà thuốc và 97 trung tâm so với đầu năm. Bên cạnh đó, FPT Shop có 623 cửa hàng duy trì quy mô ổn định và tối ưu hiệu quả vận hành trên cả nước.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu – động lực tăng trưởng chính, phục vụ 33 triệu khách hàng

Năm 2025, Long Châu tiếp tục kiên định chiến lược mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, từng bước khẳng định vai trò là điểm tiếp cận y tế tin cậy của cộng đồng. Với mạng lưới phủ rộng cùng hệ thống vận hành đồng bộ trên toàn quốc, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hiện phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng, tương đương gần một phần ba dân số Việt Nam.

Trong năm, doanh thu chuỗi đạt 34.501 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đóng góp 68% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Song song với việc mở rộng mạng lưới tại các khu vực ngoài trung tâm, hiệu quả hoạt động tiếp tục được duy trì ổn định, với doanh thu bình quân mỗi nhà thuốc đạt khoảng 1,2 tỷ đồng/tháng.

Cũng trong năm 2025, Long Châu mở mới 474 nhà thuốc và 97 trung tâm tiêm chủng, nâng tổng quy mô toàn chuỗi lên 2.640 điểm phục vụ. Việc gia tăng độ phủ này góp phần đưa các dịch vụ y tế thiết yếu đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại những khu vực còn hạn chế về khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe.

FPT Shop phục hồi rõ nét, chính thức có lãi trở lại

Năm 2025 đánh dấu sự phục hồi tích cực của chuỗi FPT Shop khi chính thức có lãi trở lại. Doanh thu chuỗi đạt 16.809 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2024, hoàn thành 105% kế hoạch năm. Riêng quý IV/2025, doanh thu tăng 25% so với cùng kỳ, cho thấy hiệu quả rõ rệt của quá trình tái cấu trúc. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,8 tỷ đồng/tháng trong quý IV, tăng 19% so với quý III và 26% so với cùng kỳ, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh năm 2026.

Trong năm, FPT Shop tập trung tối ưu danh mục sản phẩm, mở rộng các ngành hàng mới như Điện máy, Gia dụng và dịch vụ MVNO, đồng thời đẩy mạnh bán hàng đa kênh, ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình nhằm nâng cao hiệu quả doanh thu và vận hành. Sau hai năm triển khai, dịch vụ MVNO đạt khoảng 620.000 thuê bao, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và tạo nền tảng doanh thu ổn định trong trung – dài hạn. Song song đó, các sản phẩm Apple ghi nhận tăng trưởng tích cực trong chu kỳ ra mắt mới, trong khi ngành hàng Điện máy và Gia dụng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của chuỗi.