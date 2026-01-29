Chủ tịch HĐQT DIC Corp bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu DIG

Ông Nguyễn Hùng Cường- Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, MCK: DIG, sàn HoSE), vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 22/1/2026, ông Nguyễn Hùng Cường đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu DIG.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu DIG do ông Cường nắm giữ giảm từ hơn 66,4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 64,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 8,34% xuống còn 8,15% vốn tại DIC Corp.

Trong khoảng thời gian nêu trên, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền- Phó Chủ tịch DIC Corp, đồng thời là em gái của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hùng Cường, cũng bị bán giải chấp hơn 177.000 cổ phiếu DIG.

Trước khi thực hiện giao dịch, bà Huyền đang sở hữu gần 15,4 triệu cổ phiếu DIG, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,93%. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu DIG do bà Huyền nắm giữ giảm xuống còn gần 15,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 1,91% vốn tại DIC Corp.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây DIC Corp vừa công bố thông tin bất thường về việc chấm dứt góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An và Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết của HĐQT số 32A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 28/12/2023 về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên An và Nghị quyết của HĐQT số 33A/NQ-DIC Group-HĐQT ngày 29/12/2023 về việc thông qua chủ trương chấm dứt giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh, DIC Corp đã triển khai và thực hiện các thủ tục theo như các Nghị quyết này.

Đến nay, DIC Corp đã hoàn tất việc chấm dứt giao dịch góp vốn vào hai doanh nghiệp nêu trên hiện đang thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật.

Được biết, hồi đầu tháng 11/2020, DIC Corp đã chấp thuận chủ trương góp vốn bằng toàn bộ giá trị quyền sử dụng diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu đất có diện tích khoảng 31 ha Phân khu 1, 2, 3 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước với giá trị 2.349 tỷ đồng, để thành lập Đại Phước Thiên An.

Mục đích thành lập doanh nghiệp này là để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án cấp 2 trên Khu đất có diện tích khoảng 31 ha tại Phân khu 1,2,3 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước theo quy hoạch được duyệt.

Đồng thời, DIC Corp sử dụng 55.722 m2 đất kinh doanh có giá trị 759 tỷ đồng để góp vốn thành lập Đại Phước Thiên Minh, để thực hiện đầu tư xây dựng Dự án cấp 2 trên Khu đất có diện tích khoảng 14,4 ha tại Phân khu 7.1 Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước theo quy hoạch được duyệt.

Tuy, nhiên đến khoảng cuối tháng 11/2020, DIC Corp đã đồng ý chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại cả hai doanh nghiệp nêu trên cho đối tác có năng lực và kinh nghiệm để triển khai các dự án, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị vốn góp.

Tính tới 30/9/2025, DIC Corp đã đầu tư 1.133,5 tỷ đồng vào Đại Phước Thiên An, tương ứng chiếm 99,96% vốn điều lệ. Đồng thời, doanh nghiệp đã đầu tư 759 tỷ đồng vào Đại Phước Thiên Minh, tương ứng chiếm 99,99% vốn điều lệ.