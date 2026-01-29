Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận trước thuế 344 tỷ, hoàn thành 132% kế hoạch năm 2025

Trong quý IV/2025, DSC ghi nhận doanh thu đạt 177 tỷ đồng, tăng 61,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 52,9 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 62,7% so với cùng kỳ 2024. Đà tăng trưởng trong quý cuối năm đã góp phần quan trọng giúp DSC hoàn thành vượt xa các chỉ tiêu kinh doanh cả năm.

Lũy kế năm 2025, doanh thu của DSC đạt 695 tỷ đồng, tăng 38,1% so với năm 2024 và hoàn thành 122,7% kế hoạch năm. LNTT đạt 344 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 55,9% so với năm trước, tương đương 132% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao phó. Đây là mức tăng trưởng nổi bật trong bối cảnh thị trường chứng khoán còn nhiều biến động, cho thấy năng lực thích ứng và điều hành hiệu quả của DSC.

Xét về cơ cấu đóng góp vào lợi nhuận, các mảng kinh doanh chủ lực tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt. Hoạt động dịch vụ cốt lõi như môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ tiếp tục đóng góp 175 tỷ đồng lợi nhuận, tương ứng 51% tổng LNTT năm 2025, khẳng định nền tảng kinh doanh bền vững. Hoạt động tự doanh đem về 127 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 37% LNTT, phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư chủ động, kiểm soát rủi ro tốt và tận dụng được các cơ hội thị trường. Mảng tư vấn và ủy thác đầu tư đóng góp 11% (37 tỷ đồng), trong khi ngân hàng đầu tư (IB) chiếm 1% (5 tỷ đồng), tuy tỷ trọng còn khiêm tốn nhưng đang dần được xây dựng bài bản để trở thành động lực tăng trưởng dài hạn.

Một điểm sáng nổi bật trong năm 2025 là hiệu quả vận hành được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm mạnh xuống mức 47%, thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với năm 2024. Kết quả này đến từ mô hình hoạt động kinh doanh tinh gọn, tập trung vào các mảng có biên lợi nhuận cao, đặc biệt là tự doanh, uỷ thác đầu tư và ngân hàng đầu tư, qua đó tối ưu hóa chi phí và gia tăng chất lượng lợi nhuận.

Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện tích cực. ROE năm 2025 đạt 10,1%, tăng mạnh so với mức 7,6% của năm 2024. Nếu điều chỉnh theo công thức sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2025 và vốn chủ sở hữu cuối năm 2024 nhằm phản ánh đúng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, ROE đạt khoảng 11,5%. Đây là mức ROE cho thấy DSC đang từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng vốn theo hướng tối ưu thay vì những kế hoạch tăng vốn liên tục với nhiều rủi ro về quản trị.

Song song với kết quả kinh doanh, năm 2025 cũng ghi nhận dấu mốc quan trọng trong chiến lược tăng cường năng lực tài chính của DSC. Công ty đã hoàn tất chào bán 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thu hút sự tham gia của 1.121 nhà đầu tư trong nước và 8 nhà đầu tư nước ngoài, qua đó huy động thành công 353,4 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ rõ ràng: 150 tỷ đồng dành cho hoạt động tự doanh nhằm gia tăng năng lực đầu tư và 203,4 tỷ đồng phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, củng cố dư địa tăng trưởng doanh thu dịch vụ.

Ở mảng ngân hàng đầu tư, điểm nhấn đáng chú ý trong năm là việc DSC nắm giữ 19,8% cổ phần tại VDP, thể hiện bước đi chiến lược trong việc mở rộng hệ sinh thái đầu tư và nâng cao vai trò của DSC trong các thương vụ trung – dài hạn. Ngoài ra, đây cũng là thương vụ khẳng định hiệu quả của mô hình Co-Invest của DSC cùng nhà đầu tư vào những lĩnh vực, ngành nghề có tính thiết yếu, phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn.

Với nền tảng tài chính được củng cố, hiệu quả sinh lời cải thiện và triển vọng doanh thu DSC giai đoạn 2021–2027E ước tính tăng trưởng CAGR 54,1%.