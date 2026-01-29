Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phiên 29/1: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

29-01-2026 - 15:45 PM | Thị trường chứng khoán

Chiều mua, khối ngoại mua ròng áp đảo ở MSN với khoảng 351 tỷ đồng, theo sau là FPT (271 tỷ) và PNJ (203 tỷ).

VN-Index trải qua một phiên 29/1 rung lắc khi áp lực bán lấn át phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy dâng cao về cuối phiên đã kéo chỉ số bật tăng hơn 12 điểm, lên 1.815 điểm, qua đó chấm dứt chuỗi 7 phiên giảm liên tiếp trước đó. Dù vậy, thanh khoản vẫn khá dè dặt khi giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ quanh 23.650 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể: ﻿

﻿Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 463 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng áp đảo ở MSN với khoảng 351 tỷ đồng, theo sau là FPT (271 tỷ) và PNJ (203 tỷ). Các mã HPG (70 tỷ) và GVR (66 tỷ) cũng được mua ròng đáng kể trong top 5.

Ở chiều ngược lại, lực bán ròng tập trung vào các bluechips khi VIC bị xả mạnh nhất khoảng 364 tỷ đồng, kế đến ACB (216 tỷ) và VCB (193 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là MWG (161 tỷ) và GAS (119 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Đơn vị: tỷ đồng

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 103 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất là MBS (4 tỷ đồng), theo sau là HUT (1 tỷ). Bên cạnh đó, các mã gồm VC3 (0,1 tỷ), IVS (0,1 tỷ) và DTD (0,1 tỷ) cũng được giải ngân nhẹ.

Ở chiều bán, khối ngoại xả ròng mạnh nhất tại SHS với khoảng 54 tỷ đồng, tiếp đến là PVS (28 tỷ) và IDC (14 tỷ). Hai mã còn lại trong top 5 bán ròng là TNG (4 tỷ) và CEO (2 tỷ).

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên HNX. Đơn vị: tỷ đồng

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 32 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng tập trung ở DDV với khoảng 4,8 tỷ đồng, theo sau là HNG và QNS mỗi mã được mua ròng 1 tỷ đồng. Các mã PHP và HEP được gom ròng không đáng kể.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng dồn mạnh vào ACV với khoảng 35 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Xếp sau là MML (5tỷ), rồi ABI (0,2 tỷ); các mã SDT (0,1 tỷ) và F88 (0,1 tỷ) nằm trong nhóm bị bán ròng tiếp theo.

Top cổ phiếu mua/bán ròng của khối ngoại trên UPCOM. Đơn vị: tỷ đồng

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

