Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tự doanh CTCK bán ròng trong phiên VN-Index tăng 12 điểm, hai mã bán lẻ bị "xả" gần 200 tỷ đồng

29-01-2026 - 17:29 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng trong phiên VN-Index tăng 12 điểm, hai mã bán lẻ bị "xả" gần 200 tỷ đồng

Tự doanh CTCK bán ròng 63 tỷ trên HOSE.

Sau 7 phiên liên tiếp giảm điểm, thị trường đã phục hồi trở lại khá tích cực trong phiên 29/1. Chỉ số chính tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng với tính chất luân chuyển dòng tiền ngắn hạn. Đóng cửa, VN-Index tăng 12,07 điểm (+0,67%) lên mức 1.814,98 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 63 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -94 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-63 tỷ), VIX (-31 tỷ), VSC (-26 tỷ) và GVR (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như E1VFVN30 (-11 tỷ), FRT (-8 tỷ), VIC (-7 tỷ), DBC (-7 tỷ) và PNJ (-6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, ACB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 92 tỷ đồng. Theo sau là DBC và FUEVFVND (cùng 30 tỷ), VCB (27 tỷ), VNM (26 tỷ), HDB (23 tỷ), HPG (17 tỷ), VRE (15 tỷ), STB (10 tỷ) và VHM (9 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz

Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz Nổi bật

Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc?

Chuỗi giảm điểm dài nhất 7 năm của chứng khoán Việt Nam bao giờ kết thúc? Nổi bật

FPT Shop chính thức có lãi trở lại, FPT Retail hoàn thành 135% kế hoạch năm 2025

FPT Shop chính thức có lãi trở lại, FPT Retail hoàn thành 135% kế hoạch năm 2025

16:36 , 29/01/2026
Phiên 29/1: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

Phiên 29/1: Khối ngoại tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh?

15:45 , 29/01/2026
Chủ tịch Hội đồng ĐH VinUni nói về "20.000 nhân tài AI", trả lời câu hỏi: Vingroup có cam kết đầu ra không?

Chủ tịch Hội đồng ĐH VinUni nói về "20.000 nhân tài AI", trả lời câu hỏi: Vingroup có cam kết đầu ra không?

15:32 , 29/01/2026
Chủ tịch HĐQT DIC Corp bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu DIG

Chủ tịch HĐQT DIC Corp bị bán giải chấp 1,5 triệu cổ phiếu DIG

14:36 , 29/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên