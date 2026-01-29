Tự doanh CTCK bán ròng trong phiên VN-Index tăng 12 điểm, hai mã bán lẻ bị "xả" gần 200 tỷ đồng

Sau 7 phiên liên tiếp giảm điểm, thị trường đã phục hồi trở lại khá tích cực trong phiên 29/1. Chỉ số chính tăng điểm dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu bán lẻ, tiêu dùng với tính chất luân chuyển dòng tiền ngắn hạn. Đóng cửa, VN-Index tăng 12,07 điểm (+0,67%) lên mức 1.814,98 điểm. Về giao dịch khối ngoại, nhóm NĐTNN tiếp đà bán ròng gần 600 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bán ròng 63 tỷ trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -94 tỷ đồng, tiếp theo là MSN (-63 tỷ), VIX (-31 tỷ), VSC (-26 tỷ) và GVR (-13 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như E1VFVN30 (-11 tỷ), FRT (-8 tỷ), VIC (-7 tỷ), DBC (-7 tỷ) và PNJ (-6 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, ACB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 92 tỷ đồng. Theo sau là DBC và FUEVFVND (cùng 30 tỷ), VCB (27 tỷ), VNM (26 tỷ), HDB (23 tỷ), HPG (17 tỷ), VRE (15 tỷ), STB (10 tỷ) và VHM (9 tỷ đồng).