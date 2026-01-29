Ông Trương Gia Bình nói về cái bắt tay lịch sử giữa FPT và EVN: Không hình thức mà cùng làm thật, cùng đầu tư, cùng chịu trách nhiệm

Ngày 29/1/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn FPT vừa chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, hướng tới thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi AI trong lĩnh vực điện lực, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham dự sự kiện, về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có: ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc; cùng thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc; lãnh đạo ban chức năng của Tập đoàn. Về phía FPT có ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, ông Nguyễn Văn Khoa – Tổng giám đốc Tập đoàn FPT, Lãnh đạo các công ty thành viên Tập đoàn FPT.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn FPT ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Phát biểu mở đầu sự kiện, ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: “EVN và FPT đã có mối quan hệ hợp tác từ nhiều năm nay, FPT đã triển khai nhiều dự án tại các đơn vị thành viên của EVN và các dự án đều phát huy hiệu quả tích cực sau khi đưa vào vận hành. Hiện nay, EVN được đánh giá là một trong những doanh nghiệp nhà nước đi đầu về chuyển đổi số, với điểm đánh giá trên 81 theo bộ tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ trước đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh các quốc gia trong khu vực và trên thế giới đang chuyển động rất nhanh, chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục nâng cao năng lực số và năng lực quản trị hiện đại. Vì vậy, ngay sau lễ ký kết hôm nay, lãnh đạo hai Tập đoàn sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn cùng rà soát, lựa chọn những nội dung hợp tác có thể triển khai ngay, phát huy thế mạnh của mỗi bên và sớm mang lại hiệu quả trong thực tiễn."

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát biểu tại sự kiện.

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “Chưa bao giờ yêu cầu làm chủ công nghệ lõi lại rõ ràng và cấp thiết như hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết 57 NQ/TW, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu rất cụ thể về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hợp tác hôm nay không phải là hợp tác hình thức mà là cùng làm thật, cùng đầu tư, cùng chịu trách nhiệm.

Điều quan trọng là phải xác định bài toán lớn, sau đó cụ thể hóa thành các đề bài rõ ràng: ai làm, làm trong bao lâu, nguồn lực thế nào và kết quả cụ thể ra sao. Với FPT, ngành Điện lực có vị trí rất đặc biệt ngay từ những ngày đầu thành lập, và chúng tôi luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó, đồng hành lâu dài với EVN qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Chúng ta phải hướng tới chất lượng và đẳng cấp toàn cầu."

Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.

Theo thỏa thuận, EVN và FPT sẽ phối hợp chặt chẽ trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ các công nghệ lõi như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud) và blockchain, nhằm giải quyết các bài toán kỹ thuật và quản trị đặc thù của ngành điện, từ sản xuất, truyền tải, phân phối đến chăm sóc khách hàng và điều hành hệ thống.

Một trong những trọng tâm hợp tác là xây dựng nền tảng dữ liệu và hạ tầng số phục vụ quản trị nhà máy điện, lưới điện và quản trị doanh nghiệp EVN, đồng thời phát triển các giải pháp lưới điện thông minh, dự báo phụ tải, tối ưu phân phối điện, cảnh báo bất thường và tiết kiệm năng lượng thông qua các mô hình AI tiên tiến. Đặc biệt, FPT sẽ hợp tác cùng EVN hoàn thiện và nâng cấp các hệ thống cốt lõi hiện có, tiêu biểu là hệ thống ERP và các ứng dụng xung quanh.

Hai bên cũng sẽ hợp tác phát triển Hệ thống quản lý năng lượng thông minh, cho phép giám sát tiêu thụ điện theo khu vực, phát hiện sớm các bất thường, giảm tổn thất điện năng và đưa ra khuyến nghị tối ưu cho doanh nghiệp và người dân, trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an toàn thông tin.

Trong lĩnh vực viễn thông, an ninh mạng và bảo mật hệ thống, EVN và FPT sẽ phối hợp chia sẻ hạ tầng kỹ thuật phục vụ phòng chống thiên tai, ứng cứu sự cố; đồng thời triển khai các giải pháp bảo mật nhiều lớp cho các hệ thống công nghệ vận hành (OT) và SCADA, tổ chức diễn tập an ninh mạng, đánh giá rủi ro và nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng phức tạp.

Song song với đó, hai bên chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số, thông qua các chương trình đào tạo, hội thảo, chia sẻ kinh nghiệm về quản trị công nghệ, quản trị nhân sự, ứng dụng công nghệ trong đào tạo và vận hành, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành điện trong giai đoạn chuyển đổi.

Thỏa thuận hợp tác cũng mở ra hướng phát triển chuỗi giá trị đổi mới sáng tạo năng lượng, từ nghiên cứu – phát triển (R&D), thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn, đồng thời thúc đẩy hình thành năng lực R&D chuyên sâu về công nghệ năng lượng số và AI trong lĩnh vực điện lực.

Việc EVN và FPT thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn không chỉ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của mỗi bên, làm chủ công nghệ, đặc biệt là công nghệ lõi mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là xây dựng hệ sinh thái công nghệ – năng lượng hiện đại, thông minh và bền vững, đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế – xã hội và tiến trình chuyển đổi số quốc gia.