Lộ diện doanh nghiệp có EPS cao top đầu sàn chứng khoán, cổ phiếu neo đỉnh lịch sử

Theo báo cáo tài chính quý 4/2025 vừa công bố, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (mã: TOS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 378 tỷ đồng, tăng trưởng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đến từ việc doanh thu thuần trong quý 4 đạt 1.932 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán lại giảm nhẹ 2% giúp biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh mẽ. Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 494 tỷ đồng, tăng 32% so với quý 4/2024, vượt trội so với mức tăng doanh thu.

Theo văn bản giải trình, lợi nhuận sau thuế của TOS tăng cao so với cùng kỳ do công ty mẹ triển khai được hầu hết các phương tiện/thiết bị cung cấp dịch vụ ngoài khơi trong nước và trong khu vực, đồng thời tăng đơn giá cho thuê so với cùng kỳ. Song song, các công ty con, công ty liên kết duy trì được lợi nhuận tốt so với cùng kỳ năm trước. Thêm nữa, doanh thu tài chính tăng cao do thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay cao hơn.

Lũy kế cả năm 2025 , doanh thu thuần của TOS đạt 5.485 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Xét theo cơ cấu, doanh thu dịch vụ ngoài khơi đóng góp lớn nhất với hơn 2.750 tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng nguồn thu. Tiếp đến là doanh thu hợp đồng xây dựng đóng góp 34%; mảng cho thuê tài sản có tỷ trọng 7%; còn lại đến từ bán hàng hóa, hợp tác kinh doanh...

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 1.372 tỷ đồng, tăng 136%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.141 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 490 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 133%. Đây là mức lợi nhuận cao nhất mà công ty từng đạt trong một năm. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) theo đó đạt đỉnh 20.895 đồng, con số này thuộc nhóm doanh nghiệp có hiệu quả cao nhất thị trường chứng khoán.

Như vậy, TOS đã vượt xa 126% kế hoạch doanh thu và gấp gần 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Về quy mô, tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của TOS đạt 8.258 tỷ đồng, tăng gần 2.600 tỷ (tương đương tăng 46%) so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi bật tăng mạnh đạt gần 1.686 tỷ đồng, tăng 145% so với đầu năm; trong đó, TOS gia tăng khoản tiền gửi ngân hàng 12 tháng, giá trị đạt hơn 632 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả cũng tăng 1.350 tỷ đồng, lên mức 5.487 tỷ, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 2.517 tỷ đồng.

Dịch vụ Biển Tân Cảng là một thành viên trong hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), một doanh nghiệp quân đội hàng đầu trong lĩnh vực khai thác cảng và logistics. BCTC của TOS cho thấy mối quan hệ kinh doanh mật thiết với các đơn vị liên quan.

Tại thời điểm 31/12/2025, các khoản phải thu ngắn hạn từ Quân chủng Hải Quân và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn lần lượt là 146 tỷ và 132 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, TOS ghi nhận khoản "Người mua trả tiền trước ngắn hạn" lên tới 751 tỷ đồng từ Quân chủng Hải quân, song đã giảm mạnh so với con số 1.402 tỷ đồng hồi đầu năm 2025.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TOS hiện đang neo ở vùng đỉnh lịch sử. Chốt phiên 29/1, thị giá dừng ở mốc 168.900 đồng/cp.