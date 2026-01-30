Damsan báo lãi gần 123 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 89%

Ngày 27/01/2026, Công ty Damsan đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2025. Theo báo cáo, Lợi nhuận trước thuế của Công ty Damsan trong năm 2025 đạt 122,5 tỷ đồng, tăng mạnh 88,8% so với năm trước (đạt 101% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm).

Trong đó, tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 1848,4 tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2024 (doanh nghiệp đã hoàn thành tương ứng 94% kế hoạch doanh thu năm). Mặt khác, giá vốn hàng bán chỉ tăng khoảng 8% so với năm 2024. Lợi nhuận gộp của Công ty Cổ phần Damsan trong năm 2025 đạt hơn 230,2 tỷ đồng, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Damsan với ngành nghề kinh doanh cốt lõi là sản xuất khăn, sợi, bông. Tính đến cuối năm 2025, tổng sản lượng sản sản phẩm đạt 22.261 tấn, tăng 13 % so với năm 2024. Trong đó tỷ trọng sản phẩm xuất khẩu chiếm khoảng 62% tổng sản lượng của Công ty, Sản phẩm của công ty Damsan đã được nhiều đối tác tại các quốc gia trên thế giới tin tưởng hợp tác.

Bên cạnh đó, lĩnh vực xây dựng bất động sản cũng là một trong các hoạt động kinh doanh chính của Công ty Damsan. Ngày 08/11/2025, Công ty Cổ phần Damsan đã tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư xã Phú Xuân.

Ảnh: Lễ khởi công xây dựng Dự án Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư xã Phú Xuân

Theo thông tin công bố, Dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư xã Phú Xuân gồm 02 tòa nhà cao 15 tầng và 01 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 58.000 m². Trong đó, diện tích sàn căn hộ nhà ở xã hội để bán đạt hơn 33.500 m² với 546 căn hộ; khu thương mại – dịch vụ có tổng diện tích hơn 5.200 m², gồm 36 căn đa dạng loại hình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Công trình được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở và góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cộng đồng. Với thiết kế hiện đại, tiện nghi, dự án hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

Công ty Damsan với uy tín và năng lực trong việc xây dựng hệ thống nhà xưởng và triển khai hạ tầng đồng bộ đã được nhiều đối tác uy tín lựa chọn hợp tác với vai trò là tổng thầu thi công. Một số dự án tiêu biểu đã được khởi công như: Xây dựng Nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử cho Công ty TNHH Điện tử SANR Việt Nam , Tổng thầu thi công Nhà máy Sản xuất Đồ chơi cho Công ty TNHH Hùng Lũng Hưng Yên, dự án đầu tư triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái công suất 998 kWp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG,...

Qua đó, Damsan không chỉ khẳng định uy tín và vị thế của một doanh nghiệp đạt chuẩn trong nước mà còn từng bước vươn tầm quốc tế.