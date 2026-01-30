Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CII huy động thêm 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

30-01-2026 - 10:51 AM | Thị trường chứng khoán

CII vừa phát hành lô trái phiếu mã CII12504 ra thị trường trong nước, qua đó huy động thành công 500 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2025 đến ngày 23/1/2026, CII đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã CII12504 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2030.

Cũng trong ngày 30/12/2025, CII đã chào bán thành công lô phiếu mã CII12503 có tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2030.

CII huy động thêm 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trước đó, để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, Hội đồng quản trị của CII đã thông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu.

Cụ thể, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động 280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.

Ngoài ra, CII cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 4/2/2026 tới đây, CII sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu mã CII425021 để thực hiện lấy ý kiến trái chủ, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tức 1 trái phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết).

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 2/2026, nội dung lấy ý kiến sẽ được CII thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Được biết, lô trái phiếu mã CII425021 gồm 20 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được CII phát hành ngày 18/8/2025, kỳ hạn 10 năm.

Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông và dự kiến được chuyển đổi thành 9 đợt cụ thể như sau:

CII huy động thêm 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu - Ảnh 2.

Nguồn: CII

PV

An ninh tiền tệ

Chứng khoán tăng thua xa vàng, tỷ lệ VN-Index/XAU xuống thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ

Kỷ lục: 4.100 tấn vàng trong tay các quỹ ETF toàn cầu trước khi giá vượt 5.500 USD/oz

Phát Đạt góp thêm hơn 400 tỷ đồng vào Thuận An 1

10:50 , 30/01/2026
Damsan báo lãi gần 123 tỷ đồng năm 2025, tăng trưởng 89%

10:08 , 30/01/2026
Chứng khoán An Bình (ABS) báo lãi vượt kế hoạch, sẵn sàng tăng vốn nghìn tỷ

08:00 , 30/01/2026
Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/1/2026

05:00 , 30/01/2026

