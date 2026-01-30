CII huy động thêm 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả đợt chào bán trái phiếu gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 30/12/2025 đến ngày 23/1/2026, CII đã chào bán thành công 5.000 trái phiếu mã CII12504 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2030.

Cũng trong ngày 30/12/2025, CII đã chào bán thành công lô phiếu mã CII12503 có tổng giá trị phát hành 280 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 30/12/2030.

Trước đó, để chuẩn bị nguồn vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận và tái cấu trúc một số khoản nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn, Hội đồng quản trị của CII đã thông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu.

Cụ thể, CII dự kiến chào bán 2.800 trái phiếu, qua đó huy động 280 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cơ cấu lại nợ của công ty. Đây là trái riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 60 tháng.

Ngoài ra, CII cũng thông qua kế hoạch phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng. Đây là trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 4/2/2026 tới đây, CII sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu mã CII425021 để thực hiện lấy ý kiến trái chủ, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (tức 1 trái phiếu được nhận 1 quyền biểu quyết).

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 2/2026, nội dung lấy ý kiến sẽ được CII thông báo đến người sở hữu trái phiếu trong phiếu lấy ý kiến.

Được biết, lô trái phiếu mã CII425021 gồm 20 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, được CII phát hành ngày 18/8/2025, kỳ hạn 10 năm.

Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:8, tức mỗi trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phần phổ thông và dự kiến được chuyển đổi thành 9 đợt cụ thể như sau: