Chuyện gì đây: Quỹ bạc lớn nhất thế giới bán ra 500 tấn bạc trong 7 ngày

Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã bán bớt bạc trong 7 ngày liên tiếp, với tổng giá trị gần 2,5 tỷ USD. Đây là chuỗi bán ra mạnh nhất của quỹ trong nhiều tháng trở lại đây. Sau khi bán ra khoảng 500 tấn trong 7 ngày vừa qua, SLV hiện còn nắm giữ khoảng 15,5 nghìn tấn.

Động thái bán ra mạnh tay của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc biến động dữ dội tại vùng đỉnh lịch sử. Sau khi vượt 120 USD/oz vào ngày 29/1, giá bạc đã quay đầu điều chỉnh với biên độ dao động lớn. Dù vậy, giá kim loại quý này vẫn cao hơn gần 60% so với đầu năm. Nhờ đó, quy mô của SLV tiếp tục lập kỷ lục hơn 59 tỷ USD.

Trong khi đó, giá bạc vật chất tại Thượng Hải cũng đã điều chỉnh về 131,97 USD/ounce, tương ứng giảm 2% so với phiên liền trước. Nhịp chỉnh này diễn ra sau chuỗi leo dốc miệt mài hơn 60% từ đầu năm và lên đỉnh cao mọi thời đại. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá bạc Thượng Hải so với giá bạc giao dịch trên sàn COMEX (Mỹ) lại tiếp tục tăng vọt lên 22,7 USD/oz – mức cao kỷ lục.

Theo Kitco News, tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo này khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải sững sờ, đồng thời buộc thị trường đặt câu hỏi liệu kim loại quý đã đi quá xa, quá nhanh hay chưa, và liệu biến động mạnh trong phiên thứ 29/1 có phải là tín hiệu cho thấy đợt tăng giá (bull market) đang đi đến hồi kết.

Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy bạc đang bước vào một chu kỳ tăng riêng biệt và thị trường bắt đầu định giá lại vai trò của bạc trong bối cảnh mới. Ngoài yếu tố trú ẩn tương tự vàng, kim loại này còn được hưởng lợi từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và công nghệ. Bạc là vật liệu không thể thiếu trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều ứng dụng công nghệ cao.

Bank of America (BofA) trong báo cáo gần đây đã phải thừa nhận rằng nhu cầu bạc cho năng lượng tái tạo đang tăng nhanh hơn dự kiến, trong khi nguồn cung lại không mở rộng tương ứng. Điều này khiến các dự báo từng cho rằng bạc dư cung trở nên thiếu chính xác.

Ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại BofA cho rằng, bạc có thể hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn để có được lợi nhuận cao hơn và lịch sử cho thấy giá bạc có thể đạt đỉnh ở mức từ 135 đến 309 USD. Ông Widmer lưu ý rằng tỷ lệ vàng/bạc dưới 60 cho thấy bạc vẫn có thể vượt trội hơn vàng.

Không chỉ trên thế giới, tại Việt Nam, bạc cũng đang tạo nên một cơn sốt thực sự. Ông Mai Huy Tuần – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, một trong những đơn vị tiên phong mở ra "cuộc chơi" bạc miếng tại Việt Nam, cho biết sự đón nhận của thị trường đã vượt xa kỳ vọng.

“Trước đây, rào cản lớn nhất của thị trường bạc là tính thanh khoản. Người dân thường lo ngại việc mua bạc trang sức khi bán lại sẽ mất giá sâu. Việc thay đổi nhận thức là thách thức lớn nhất. Người dân từng cho rằng mua bạc là lỗ, nhưng giờ đây, bạc dần trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn. Với tốc độ phát triển hiện tại, bạc đang trở thành một kênh trú ẩn tài sản phổ biến” , ông Tuần nhận định.