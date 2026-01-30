Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán mạnh

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã bất ngờ bán ra 3,43 tấn vàng (560 triệu USD) trong phiên 29/1, chấm dứt xu hướng gom thêm của quỹ vàng này trong 1 tuần trước đó. Hiện tại, SPDR Gold Share còn nắm giữ khoảng 1.096,53 tấn vàng.

SPDR do State Street Global Advisors quản lý – tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý đầu tư tổ chức tập trung vào chỉ số vốn cổ phần và tiền mặt. Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản quản lý (AUM) của tổ chức này lên đến hơn 4.100 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Động thái bán ra của SPDR diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới có biến động rất mạnh trong phiên 29/1. Trong phiên này, giá vàng đã từng phá kỷ lục, vượt mức gần 5.600 USD/oz, nhưng sau đó giảm mạnh và có lúc rơi về hơn 5.100 USD/oz trước khi hồi phục nhẹ về cuối ngày. Lực chốt lời mạnh từ nhiều nhóm nhà đầu tư đã khiến giá đóng cửa phiên ở khoảng 5.381 USD/oz, giảm so với phiên trước.

Việc giá vàng “quay đầu” sau khi đạt đỉnh đã khiến dòng tiền đầu cơ cùng nhà đầu tư chốt lời ồ ạt, tạo nên sự dao động biên độ lớn hơn 10% trong ngày — một động thái hiếm thấy trên thị trường vốn thường ít biến động như vàng. Các quỹ vàng ETF chứng kiến khối lượng giao dịch kỷ lục, cho thấy thị trường đang trở nên cực kỳ sôi động và phản ứng nhanh với các cú sốc giá.

Tương tự khi nhìn sang kim loại quý khác, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) cũng đã bán bớt bạc trong 7 ngày liên tiếp, với tổng giá trị gần 2,5 tỷ USD. Đây là chuỗi bán ra mạnh nhất của quỹ trong nhiều tháng trở lại đây. Sau khi bán ra khoảng 500 tấn trong 7 ngày vừa qua, SLV hiện còn nắm giữ khoảng 15,5 nghìn tấn.﻿

Mặc dù vậy, tính chung từ đầu tuần, giá vàng vẫn tăng khoảng 7%, và nếu tính cả tháng thì đà tăng lên tới khoảng 24% – là tháng diễn biến tốt nhất kể từ những năm 1980. Việc SPDR bán ra chưa thể phản ánh xu hướng giảm dài hạn của thị trường vàng, mà chủ yếu thể hiện áp lực chốt lời mạnh mẽ sau đà tăng kỷ lục.

Dòng tiền vẫn đổ vào vàng cả về phía các ETF và nhà đầu tư tổ chức. Những yếu tố như chính sách tiền tệ của Fed, bức tranh địa chính trị và nhu cầu trú ẩn tiếp tục là yếu tố nền tảng thúc đẩy giá vàng ở mức cao.

Một số tổ chức lớn như Tether – công ty phát hành stablecoin hàng đầu cũng mới tuyên bố trong ngày 28/1 về việc sẽ phân bổ 10–15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất, góp phần củng cố nhu cầu mua vào ở mức cao từ các nhà đầu tư tổ chức.

Xét theo khu vực, các quỹ đến từ Bắc Mỹ và Châu Âu vẫn nắm nhiều vàng nhất với khối lượng lần lượt trên mức 2.100 tấn và 1.400 tấn. Tuy nhiên, các quỹ Châu Á cũng đang nổi lên trở thành “tay chơi” đáng gờm khi liên tục mua mạnh để nâng tổng lượng vàng nắm giữ lên gấp đôi thời điểm đầu năm ngoái, hiện đạt gần 460 tấn.

Vàng vẫn đang được đánh giá là một trong những tài sản thu hút dòng tiền mạnh trên thị trường toàn cầu thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, biên độ dao động lớn trong các phiên gần đây cũng là lời nhắc nhở về mức độ nhạy cảm của thị trường vàng trước những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ và tâm lý nhà đầu tư. Khi giá đã lên vùng cao kỷ lục, các nhịp rung lắc mạnh và hoạt động chốt lời đan xen có thể tiếp tục xuất hiện trong ngắn hạn.