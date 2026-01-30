Khối ngoại rót gần 900 tỷ đồng vào 3 cổ phiếu trong phiên cuối tuần

Tâm lý tích cực lan toả giúp VN-Index duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch cuối tuần. Chốt phiên chỉ số tăng 14,06 điểm tại 1.829 điểm. Thanh khoản duy trì với giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 29.000 tỷ đồng.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 741 tỷ đồng.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 689 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu HPG được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 385 tỷ đồng. Theo sau, MSN và BID là mã tiếp theo được gom mạnh 277 tỷ đồng và 180tỷ đồng.

Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 323 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu ACB và MWG cũng bị "xả" 108 tỷ đồng và 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 30 tỷ đồng

Tại chiều mua, CEO được mua ròng mạnh nhất với giá trị 31 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PVS xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 24 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng TNG, SHS, VGS.

Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị gần 21 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 6 tỷ, NTP, PVB, L40 bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 22 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại mua 7,5 tỷ đồng. Theo sau, ACV và DDV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, MML bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại POM, PVL,...