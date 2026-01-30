Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Novaland bất ngờ báo lãi đột biến 3.600 tỷ đồng trong quý 4/2025, cổ phiếu bốc đầu kịch trần

30-01-2026 - 14:31 PM | Thị trường chứng khoán

Theo thuyết minh, Novaland ghi nhận hoàn nhập nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp liên quan đến Dự án Lakeview City.

Novaland vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2025 với doanh thu thuần quý cuối năm đạt 1.567 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận khoant hoàn nhập nghĩa vụ tiền thuê đất và tiền sử dụng đất vào giá vốn chuyển nhượng bất động sản với giá trị hơn 2.197 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận gộp đạt 2.582 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Theo thuyết minh, Novaland ghi nhận hoàn nhập nghĩa vụ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp liên quan đến Dự án Lakeview City vào giá vốn chuyển nhượng bất động sản trong năm nay với tổng số tiền là 2.197 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Novaland đạt 3.638 tỷ đồng trong quý 4/2025, cùng kỳ năm ngoái lỗ 17 tỷ đồng. Lãi thuộc về công ty mẹ đạt 3.182 tỷ đồng, dứt chuỗi 4 quý lỗ ròng liên tiếp trước đó.

Lũy kế cả năm 2025, Novaland ghi nhận 6.965 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 23% và gần 1.819 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2024 doanh nghiệp lỗ sau thuế 4.395 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của Novaland đạt 249.792 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm 153.392 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận 190.942 tỷ, trong đó nợ vay đạt 67.190 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL lập tức phản ứng với thông tin tích cực, thị giá tăng kịch trần lên mức 13.000 đồng/cp.﻿

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

