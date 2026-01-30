BAF Việt Nam: Cơ hội “đảo chiều” sau chu kỳ biến động Q4/2025 của ngành chăn nuôi

Tổng sản lượng heo tăng 140%, doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập

Q4/2025, BAF ghi nhận doanh thu lần đầu tiên vượt mốc trên 1.400 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp triển khai chiến lược phát triển chuỗi chăn nuôi khép kín và “về đích” năm 2025 với doanh thu vượt 5.000 tỷ đồng, tăng trưởng 28,6% so với năm 2024.

Mức tăng trưởng doanh thu đến từ việc BAF nhanh chóng mở rộng quy mô vận hành với nhiều trang trại mới được đưa vào vận hành và tăng sản lượng đàn heo xuất bán. Riêng trong quý cuối năm, sản lượng heo đạt hơn 234.000 con, đưa tổng sản lượng cả năm 2025 lên hơn 782.000 con – tương đương 140% so với mức 557.000 con của năm trước.

Dù ghi nhận nhiều điểm sáng về sản lượng và doanh thu, kết quả kinh doanh Quý 4/2025 của BAF vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ từ bối cảnh chung của thị trường, khiến biên lợi nhuận gộp trong quý 4 bị thu hẹp đáng kể, tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế Q4/2025 ghi nhận mức lỗ 264 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo nhận định từ lãnh đạo BAF, ngành chăn nuôi luôn có tính chu kỳ và đây là diễn biến khó tránh khỏi trong bối cảnh thị trường đầu ra rơi vào vùng đáy, đồng thời với các nguyên nhân từ nội tại doanh nghiệp.

Về phía thị trường, do tác động đồng thời của dịch tả lợn châu Phi (ASF), thiên tai diện rộng, thông tin tiêu cực về an toàn thực phẩm khiến nhu cầu tiêu thụ suy yếu dẫn đến sự “lao dốc” của giá heo hơi trong quý vừa qua. Đặc biệt là giai đoạn tháng 10–11/2025, giá heo hơi đã giảm sâu xuống vùng đáy khoảng 45.000–46.000 đồng/kg – mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Song song đó về phía doanh nghiệp, chi phí sản xuất gia tăng do gồm chi phí tăng cường phòng chống dịch, xử lý môi trường sau bão lụt. Nhiều trang trại mới được đưa vào hoạt động khiến chi phí cố định như nhân sự, điện nước, khấu hao và chi phí vận hành ban đầu tăng nhanh, trong khi hiệu suất chưa thể đạt mức tối ưu ngay từ giai đoạn đầu.

Nhằm chuẩn bị cho chiến lược 2026-2030, Công ty tiến hành thử nghiệm và nâng cấp công thức cám góp phần tăng năng suất cho đàn heo, nghiên cứu lai tạo giống heo năng suất cao, đầu tư nâng cấp hệ thống an toàn sinh học thông minh theo công nghệ Muyuan nhằm chống chọi được dịch bệnh làm tăng chi phí giá vốn cho công ty.

Lũy kế cả năm 2025, Doanh thu thuần hợp nhất 5.045 tỷ đồng. LNG đạt gần 822 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 102 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm, Tổng tài sản Công ty đạt gần 10.676 tỷ đồng tăng 43%. Hàng tồn kho ghi nhận 2.692 tỷ đồng tăng 21% bao gồm heo các loại sẽ tung ra thị trường trong giai đoạn giá heo quay lại chu kỳ tăng.

Những dấu hiệu “đảo chiều”

Dù kết quả kinh doanh trong quý cuối năm chịu nhiều áp lực, nhưng BAF đã ghi nhận lợi nhuận dương trở lại trong tháng 12/2025 nhờ giá heo hơi phục hồi, chi phí chăn nuôi cũng được kiểm soát tốt hơn. Biên lợi nhuận đã có dấu hiệu chạm đáy và bước vào giai đoạn cải thiện, tạo tiền đề tích cực cho kết quả kinh doanh trong các quý tiếp theo khi khi nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại trong mùa cao điểm dịp Tết và mặt bằng giá heo ổn định hơn.

Từ vùng đáy 48.000 đồng/kg hồi giữa tháng 11, giá heo tăng mạnh gần 39% lên quanh mức 66.500 đồng/kg vào cuối năm 2025, một số tỉnh miền Bắc chạm ngưỡng 70.000 đồng/kg. Bắt đầu Q1/2026, xu hướng giá heo hơi cũng đã tăng cao ở mức 75.000 – 80.000 đồng/kg và theo lãnh đạo BAF, nhu cầu tiêu thụ thịt tăng cao dịp sát Tết sẽ giúp giá heo tiếp tục duy trì nền giá tốt, ít nhất trong nửa đầu năm 2026.

Không chỉ dừng lại ở khâu chăn nuôi, BAF tiếp tục đẩy mạnh chiến lược hoàn thiện chuỗi giá trị, trong đó mảng thịt mát và thịt chế biến ghi nhận sự cải thiện rõ nét về tỷ trọng doanh thu. Việc mở rộng và tối ưu chuỗi giá trị từ con giống – thức ăn – chăn nuôi – giết mổ – chế biến – phân phối giúp BAF từng bước giảm phụ thuộc vào biến động giá heo hơi, qua đó ổn định biên lợi nhuận gộp và hạn chế rủi ro chu kỳ đối với doanh nghiệp.

Nhìn ở góc độ dài hạn, kết quả Q4/2025 của BAF phản ánh rõ chiến lược chủ động mà doanh nghiệp đang theo đuổi. Việc chấp nhận áp lực chi phí trong giai đoạn đầu nhằm nhanh chóng hoàn thiện hệ thống trại và mở rộng quy mô được xem là bước tích lũy nền tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn.

Khi sản lượng đàn tăng nhanh và quy trình vận hành được tối ưu sẽ giúp giảm chi phí, cải thiện biên lợi nhuận gộp và hiệu quả tài chính. Đồng thời, việc gia tăng tỷ trọng các sản phẩm thịt tươi, thịt mát, thịt chế biến sẽ giúp BAF chủ động hơn trong việc xây dựng giá bán và giảm thiểu rủi ro từ biến động giá heo hơi.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi Việt Nam đang từng bước tái cấu trúc theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn, những doanh nghiệp có nền tảng chuỗi khép kín và năng lực vận hành như BAF được kỳ vọng sẽ có lợi thế cạnh tranh rõ nét và bền vững.

Được biết trong Quý 1/2026, BAF dự kiến cung ứng khoảng 250.000 con lợn thịt thương phẩm. So với cùng kỳ, con số này đã tăng 30%, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, chuồng trại và quy trình chăn nuôi nghiêm ngặt của đơn vị.﻿