L40 đấu giá thành công 415 nghìn m3 cát tại Quảng Nam

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 40 (L40) đã vượt qua các vòng đấu giá công khai để chính thức trở thành đơn vị sở hữu vật liệu cát tại bãi chứa B4 thuộc dự án nạo vét sông Cổ Cò (theo Hợp đồng số 130/2025/HĐ-MBTS).

Giá trị trúng đấu giá được xác định là 59,89 tỷ đồng, tổng khối lượng cát là 415.187 m³. Theo thông tin từ L40, ngày 30/1/2026 vừa qua, công ty đã hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ và đúng hạn.

Thị trường xây dựng khu vực Quảng Nam – Đà Nẵng đang đứng trước một nghịch lý: nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị rất cao nhưng nguồn cung vật liệu xây dựng lại rơi vào tình trạng "khát" trầm trọng do nhiều mỏ hết hạn khai thác.

Trong năm 2025, theo phản ánh của các chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và các hộ dân xây dựng nhà ở riêng lẻ thì tình trạng cát xây dựng trên địa bàn vô cùng khan hiếm và giá cát tăng đột biến, ảnh hưởng lớn đến tình hình triển khai thi công của các dự án đầu tư công, đầu tư tư nhân cũng như các hộ dân đang triển khai xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. Đồng thời, giá cát tăng đột biến ảnh hưởng đến giá các sản phẩm được sản xuất từ vật liệu này như bê tông thương phẩm.

Theo dữ liệu từ các báo cáo ngành xây dựng miền Trung cuối năm 2025, tổng công suất cấp phép khai thác thực tế tại các mỏ địa phương hiện chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu thực tế. Tình trạng khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá cát tại khu vực tăng đột biến từ 25% đến hơn 40% trong nhiều giai đoạn năm 2025.

Việc đấu giá thành công và sở hữu quyền khai thác hơn 415.000 m³ cát không chỉ giúp L40 thoát khỏi áp lực tăng giá từ các nhà cung cấp trung gian mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh (chẳng hạn nhờ có vị trí đắc địa giúp tiết giảm đáng kể chi phí logistics) khi cung ứng vật liệu cho các dự án bất động sản nhà ở, khu đô thị….tại Đà Nẵng, Quảng Nam.

L40 được biết đến là doanh nghiệp xây dựng-xây lắp các công trình thuỷ lợi đóng vai trò then chốt trong KQKD, kế đến là mảng bất động sản (thông qua công ty con là CTCP Phức hợp Hà My, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, L40 sở hữu 90% vốn). Cho giai đoạn sắp tới, L40 mở rộng thêm mảng cung cấp vật liệu xây dựng (cụ thể là cát).

Theo báo cáo thường niên L40, đặc thù hoạt động trong ngành Xây dựng, sự biến động giá của các nguyên vật liệu (đặc biệt là các nguyên liệu đầu vào mang tính biến động cao như cát, xi măng, đất, đá, …) trực tiếp ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của Công ty.

Theo đó, việc càng chủ động được nguồn đầu vào ở các thời điểm phù họp sẽ hạn chế được biến động giá trên thị trường. Đặc biệt trong ngành phát triển bất động sản, cát là vật liệu đóng vai trò "xương sống". Việc gia tăng tự chủ nguồn cung giúp L40 bảo vệ biên lợi nhuận trước những cú sốc giá, đồng thời đảm bảo chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn cao cấp của các chủ đầu tư tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam.

Theo công bố thông tin, ngày 26/2/2026 tới đây, L40 sẽ tổ chức ĐHCĐ để thông qua nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS do hết nhiệm kỳ và tờ trình về phương án chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.