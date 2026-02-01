Ông Nguyễn Đức Thụy và con trai nắm 26,93 % cổ phần Chứng khoán LPBank

Theo các thông tin được công khai, Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) vừa ghi nhận biến động cổ đông lớn.

Cụ thể, trong ngày 29/1/2026, ông Nguyễn Xuân Thái đã nhận chuyển nhượng thêm 106,7 triệu cổ phần, qua đó nâng sở hữu từ 83,3 triệu cổ phần (tỷ lệ 6,58%) lên 190 triệu cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ LPBS.

Công bố thông tin về việc mua vào cổ phần của ông Nguyễn Xuân Thái tại LPBS. Nguồn: LPBS

Đến ngày 30/1/2026, ông Nguyễn Đức Thụy (bố ông Thái) cũng mua vào 151,08 triệu cổ phần qua đó sở hữu 11,93% vốn và là cổ đông lớn của Chứng khoán LPBank.

Công bố thông tin về việc mua vào cổ phần của ông Nguyễn Đức Thụy tại LPBS. Nguồn: LPBS

Như vậy, tổng ﻿lượng cổ phần mà cha con ông ông Nguyễn Đức Thụy nắm tại Công ty cổ phần Chứng khoán LPBank ở mức 26,93%.

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University, Hoa Kỳ). Ông Thụy từng nhiều năm điều hành Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank, mã: LPB) với cương vụ Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức ngày 23/12/2025, LPBank đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Thụy và em trai là ông Nguyễn Văn Thùy, sau khi hai cá nhân này có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Cũng trong ngày 23/12/2025, ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB).

Trong khi đó, con trai ông Thụy là Nguyễn Xuân Thái ngoài việc trở thành cổ đông lớn cũng sắp tham giam HĐQT LPBS. Trong thời gian từ 17-26/1/2026, Chứng khoán LPBank trình cổ đông miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm trước đó là bà Phạm Thu Hằng và bà Dư Thị Hải Yến.

Ngược lại, cổ đông sẽ bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Xuân Thái, ông Phan Thành Sơn và ông Phạm Quang Hưng.

Theo công bố, ông Nguyễn Xuân Thái có trình độ cử nhân khi theo học chuyên ngành kinh tế Đại học Massachusetts Boston giai đoạn 2022-2026. Từ tháng 7/2025 đến nay, ông Thái là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Trong khi đó ông Phan Thành Sơn tốt nghiệp Cử nhân Xây dựng tại Trường Đại học Xây dựng Quốc gia Moscow. Từ năm 2023 đến nay, ông Sơn là Trưởng Bộ phận Quản lý Đầu tư Công ty cổ phần Thaiholdings.

Còn ông Phạm Quang Hưng có bằng Thạc sĩ tại Viện Khoa học Tài chính và Tính toán Pháp. Từ tháng 12/2019 đến tháng 10/2025, ông là Giám đốc Tài chính, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam.

Bên cạnh đó, LPBS cũng lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, công ty dự kiến phát hành hơn 126,88 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Tổng số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 1.266,8 tỷ đồng. LPBS dự kiến giải ngân số vốn huy động được từ quý II đến hết quý IV/2026, trong đó 50% để đầu tư các giấy tờ có giá (trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi hoặc hợp đồng tiền gửi), 45% bổ sung vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 5% bổ sung cho hoạt động tự doanh và các hoạt động khác.

Trường hợp không huy động đủ số tiền theo dự kiến, công ty sẽ ưu tiên phân bổ cho đầu tư giấy tờ có giá và/hoặc bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ, sau đó là tự doanh và các hoạt động khác.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu, tối đa 69,67 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Số lượng cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Số lượng cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán nếu có sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm.

Thời gian triển khai đợt IPO dự kiến trong năm 2026. Nếu hoàn tất, LPBS sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 13.935 tỷ đồng. Sau đó, công ty sẽ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TPHCM (HoSE).

Hiện LPBS chưa công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề trên.