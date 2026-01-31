Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

31-01-2026 - 17:52 PM | Thị trường chứng khoán

Động thái ngừng bán ra của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc đang có nhịp giảm sâu từ đỉnh lịch sử.


Theo cập nhật mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã ngừng bán ra trong ngày 30/1. Theo đó quỹ nắm giữ khoảng 15,5 nghìn tấn, giá trị 51,5 tỷ USD.

Trước đó, quỹ này đã bán bớt khoảng 500 tấn bạc trong 7 ngày liên tiếp, với tổng giá trị gần 2,5 tỷ USD, qua đó xác lập chuỗi bán ra mạnh nhất của quỹ trong nhiều tháng trở lại đây.

Động thái ngừng bán ra của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc đang có nhịp giảm sâu từ đỉnh lịch sử. Sau khi vượt 120 USD/oz, giá bạc đã quay đầu điều chỉnh với biên độ dao động lớn. Đêm qua (theo giờ Việt Nam), giá bạc rơi thẳng đứng về mức 85,4 USD/ounce. Chỉ trong một ngày, giá bạc bốc hơi hơn 26%, thậm chí có thời điểm giá bạc giao ngay đã rơi về mức 77,76 USD/ounce.

Cú sụt giảm này đánh dấu mức giảm trong một ngày nghiêm trọng nhất trong 13 năm đối với bạc.

Áp lực chốt lời, thanh lý các vị thế đầu cơ, cùng sự phục hồi của đồng USD và những thay đổi liên quan đến chính sách tiền tệ Mỹ đã khiến thị trường kim loại quý rung lắc dữ dội. Lực bán được đẩy lên dữ dội sau thông khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh cho ghế Chủ tịch Fed. Ngoài hoạt động chốt lời của nhà đầu tư đã mua vàng ở những vùng giá thấp hơn trước đó, vàng còn bị xả khi mối lo về sự độc lập của Fed được giải tỏa và đồng USD bật tăng trở lại.

Trong một báo cáo, nhà phân tích Krishna Guha của công ty Evercore ISI nhận định thị trường đang phản ánh dự báo cho rằng ông Warsh sẽ có khuynh hướng cứng rắn trong chính sách tiền tệ. “Việc chọn ông Warsh sẽ giúp ổn định phần nào tỷ giá đồng USD và giảm bớt rủi ro giảm giá quá mức của đồng tiền này. Đó là lý do vì sao giá vàng và giá bạc giảm mạnh”, ông nhấn mạnh.

Ông Matt Maley của công ty Miller Tabak nhận định với hãng tin CNBC: "Đà bán tháo đang diễn ra điên cuồng. Hầu hết lệnh bán bây giờ có lẽ đều là bắt buộc phải bán. Kim loại quý là tài sản nóng nhất trong thời gian gần đây đối với các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng. Đối với bạc, giao dịch sử dụng đòn bẩy là rất phổ biến. Khi giá giảm mạnh, lệnh ký quỹ dồn dập xuất hiện”.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
quỹ Bạc, bạc

