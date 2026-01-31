CC1 báo doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng năm 2025, tăng 21% so với năm trước

Theo đó, trong quý IV/2025, doanh thu của CC1 ghi nhận đạt hơn 4.292 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu của CC1 đạt hơn 11.616 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2024. Đây cũng là mức doanh thu năm cao nhất của CC1 kể từ khi thành lập.

Cũng theo báo cáo được công bố, quý IV/2025, lợi nhuận gộp của CC1 tăng 40,5% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng 25%. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp của CC1 giảm 14%, phản ánh những cải thiện trong công tác quản lý và vận hành. Kết năm 2025, lợi nhuận trước thuế của CC1 ghi nhận mức tăng 18% so với năm 2024. Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của CC1 đạt hơn 17.162 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Ban lãnh đạo CC1 cho biết, kết quả kinh doanh khả quan đã đạt được trong năm 2025 đến từ việc tổ chức thi công hiệu quả, cùng với việc gia tăng các hợp đồng ký mới. Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, việc CC1 tập trung vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và liên tiếp trúng thầu nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong những năm gần đây đã giúp doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng và ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Đánh giá về triển vọng kinh doanh thời gian tới, ban lãnh đạo CC1 cho biết một số dự án lớn như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng và Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội,… dự kiến sẽ bắt đầu đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp trong các giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, việc mở rộng tham gia các dự án metro được kỳ vọng sẽ từng bước bổ sung doanh thu và gia tăng giá trị hợp đồng của CC1 trong các năm tới, đồng thời giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục dự án và giảm sự phụ thuộc vào các mảng xây dựng truyền thống, trong bối cảnh đầu tư hạ tầng đô thị ngày càng được đẩy mạnh.

Ở diễn biến khác, CC1 trước đó đã thông qua đợt chào bán riêng lẻ 100 triệu cp với giá 11.100 đồng/cp, ước thu về hơn 1.110 tỷ đồng.

Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ hơn 1.110 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được CC1 dùng để "tiếp sức" cho các dự án hạ tầng trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP). Cụ thể, CC1 dự kiến giải ngân hơn 849 tỷ đồng cho dự án cầu Cát Lái (tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỷ đồng) và gần 261 tỷ đồng cho dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2 - tổng mức đầu tư gần 11.500 tỷ đồng).

Cầu Cát Lái và cầu Long Hưng không chỉ là các công trình giao thông đơn lẻ, mà được xác định là những mắt xích hạ tầng chiến lược, góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị - công nghiệp - logistics, giảm tải áp lực cho các trục giao thông hiện hữu như Xa lộ Hà Nội, cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời hình thành các hướng kết nối mới, linh hoạt và bền vững hơn giữa TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Cả hai dự án này đều đã đồng loạt động thổ vào ngày 15/1 vừa qua.

Liên quan đến tình hình triển khai các dự án đầu tư và xây dựng lớn mà CC1 đang triển khai thực hiện, ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc CC1 cho biết hiện doanh nghiệp đang triển khai gần 70 gói thầu xây dựng và dự án đầu tư trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều gói thầu lớn bước vào giai đoạn hoàn thiện.