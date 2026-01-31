Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sắp chi hơn 236 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (MCK: VSH, sàn HoSE) vừa có thông báo về ngày 23/2/2026 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 và tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Theo đó, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 10/4/2026.

Với hơn 236,2 triệu cổ phiếu VSH đang lưu hành, ước tính Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sẽ phải chi khoảng hơn 236,2 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này.

Tính đến ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Năng lượng REE - công ty con của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (MCK: REE, sàn HoSE) đang sở hữu 52,58% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương sở hữu hơn 124,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính sẽ nhận về 124,2 tỷ đồng cổ tức.

Ngoài ra, Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (MCK: PGV, sàn HoSE) sở hữu 30,55% vốn điều lệ của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, tương đương gần 72,2 triệu cổ phiếu VSH, ước tính cũng sẽ nhận về khoảng gần 72,2 tỷ đồng tiền cổ tức.

Về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh dự kiến tổ chức vào ngày 26/3/2026, địa điểm tại Etown 1, 364 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM.

Tại cuộc họp, doanh nghiệp sẽ trình cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch Kinh doanh Tài chính năm 2026; Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2025, kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2026,...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ghi nhận doanh thu thuần gần 621,9 tỷ đồng, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 216,4 tỷ đồng, giảm 28,2%.

Lũy kế cả năm 2025, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh mang về doanh thu thuần hơn 2.304 tỷ đồng, tăng 26,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 862,6 tỷ đồng, tăng 92,4%.

Tính đến hết quý IV/2025, tổng tài sản của Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh giảm 5,1% so với đầu năm, xuống còn hơn 8.171,3 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 3.221,6 tỷ đồng, giảm 17,9%.



