Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần cuối tháng 1/2026 biến động mạnh khi đánh mất 80 điểm trong ba phiên đầu tuần về mức 1.800. Áp lực chốt lời gia tăng ở nhiều cổ phiếu sau nhịp tăng mạnh, đặc biệt là diễn biến điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Thanh khoản ghi nhận thấp cho thấy tâm lý thận trọng hiện hữu. Dù vậy, chỉ số đã có tín hiệu hồi phục ở hai phiên cuối tuần. Kết tuần, VN Index giảm 41.75 điểm (-2.23%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.829,04 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên giữa tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 1.798 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.534 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 16 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 248 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, ở chiều mua ròng, FPT bứt lên dẫn đầu danh sách với giá trị lên tới 889 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của khối ngoại đối với nhóm công nghệ. Xếp sau là MSN (713 tỷ đồng), trong khi dòng tiền cũng ghi nhận xu hướng tích cực tại PNJ (336 tỷ đồng), GAS (294 tỷ đồng) và VCI (269 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục góp mặt trong top mua ròng với MBB (253 tỷ đồng) và BID (200 tỷ đồng).

Ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.281 tỷ đồng, tạo áp lực đáng kể lên nhóm vốn hóa lớn. Theo sau là VCB (-739 tỷ đồng) và MWG (-649 tỷ đồng). Áp lực bán ròng cũng ghi nhận tại ACB (-555 tỷ đồng), VHM (-372 tỷ đồng), VJC (-313 tỷ đồng), CTG (-195 tỷ đồng) và SHB (-177 tỷ đồng).