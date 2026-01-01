Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

31-01-2026 - 00:35 AM | Thị trường chứng khoán

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên giữa tuần.

Thị trường chứng khoán trải qua một tuần cuối tháng 1/2026 biến động mạnh khi đánh mất 80 điểm trong ba phiên đầu tuần về mức 1.800. Áp lực chốt lời gia tăng ở nhiều cổ phiếu sau nhịp tăng mạnh, đặc biệt là diễn biến điều chỉnh ở nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn. Thanh khoản ghi nhận thấp cho thấy tâm lý thận trọng hiện hữu. Dù vậy, chỉ số đã có tín hiệu hồi phục ở hai phiên cuối tuần. Kết tuần, VN Index giảm 41.75 điểm (-2.23%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.829,04 điểm.

Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi "xả hàng" mạnh, tâm điểm trong những phiên giữa tuần. Lũy kế sau 5 phiên, khối ngoại bán ròng 1.798 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét riêng từng sàn, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.534 tỷ đồng trên HoSE, bán ròng 16 tỷ đồng trên HNX và bán ròng 248 tỷ đồng trên sàn UPCoM.

Thống kê theo các mã chứng khoán, ở chiều mua ròng, FPT bứt lên dẫn đầu danh sách với giá trị lên tới 889 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của khối ngoại đối với nhóm công nghệ. Xếp sau là MSN (713 tỷ đồng), trong khi dòng tiền cũng ghi nhận xu hướng tích cực tại PNJ (336 tỷ đồng), GAS (294 tỷ đồng) và VCI (269 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng tiếp tục góp mặt trong top mua ròng với MBB (253 tỷ đồng) và BID (200 tỷ đồng).

Ngược lại, VIC là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lên tới 1.281 tỷ đồng, tạo áp lực đáng kể lên nhóm vốn hóa lớn. Theo sau là VCB (-739 tỷ đồng) và MWG (-649 tỷ đồng). Áp lực bán ròng cũng ghi nhận tại ACB (-555 tỷ đồng), VHM (-372 tỷ đồng), VJC (-313 tỷ đồng), CTG (-195 tỷ đồng) và SHB (-177 tỷ đồng).

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026

Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026 Nổi bật

Chứng khoán tăng thua xa vàng, tỷ lệ VN-Index/XAU xuống thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ

Chứng khoán tăng thua xa vàng, tỷ lệ VN-Index/XAU xuống thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ Nổi bật

Một cổ phiếu bất động sản “trần cứng” 3 phiên liên tiếp sau khi báo lãi đột biến, thị giá chưa bằng cốc trà đá

Một cổ phiếu bất động sản “trần cứng” 3 phiên liên tiếp sau khi báo lãi đột biến, thị giá chưa bằng cốc trà đá

00:01 , 31/01/2026
Hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX phê duyệt khoản vay 200 triệu USD vốn quốc tế

Hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX phê duyệt khoản vay 200 triệu USD vốn quốc tế

19:30 , 30/01/2026
Kỷ lục: Thế Giới Di Động báo lãi hơn 2.000 tỷ trong một quý

Kỷ lục: Thế Giới Di Động báo lãi hơn 2.000 tỷ trong một quý

19:26 , 30/01/2026
BAF Việt Nam: Cơ hội “đảo chiều” sau chu kỳ biến động Q4/2025 của ngành chăn nuôi

BAF Việt Nam: Cơ hội “đảo chiều” sau chu kỳ biến động Q4/2025 của ngành chăn nuôi

17:01 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên