Hạ tầng GELEX huy động thành công 200 triệu USD vốn quốc tế

Đây là kết quả của chuỗi hoạt động roadshow diễn ra vào tháng 12/2025 của Hạ tầng GELEX tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc). Doanh nghiệp đã làm việc với hơn 30 ngân hàng quốc tế, trong đó 19 đơn vị chính thức phê duyệt hạn mức vay hơn 400 triệu USD, cao gấp hơn hai lần so với nhu cầu huy động vốn trong đợt này của Hạ tầng GELEX. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Vay hợp vốn là hình thức nhiều tổ chức tín dụng cùng cho một khách hàng vay trong một khoản vay chung. Một khoản vay hợp vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về năng lực tài chính, quản trị, và minh bạch thông tin chiến lược phát triển dài hạn.

Ông Bùi Đăng Khoa – Giám đốc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn GELEX, Giám đốc Tài chính của Hạ tầng GELEX cho biết: "Khoản vay hợp vốn lần này giúp doanh nghiệp tối ưu cấu trúc tài chính, tạo nguồn lực cho các dự án trọng điểm sẽ được triển khai sắp tới". Ông đồng thời chia sẻ cam kết quản lý và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, minh bạch, tối đa hóa giá trị và bảo đảm tăng trưởng bền vững của GELEX. Quá trình giải ngân sẽ được thực hiện theo tiến độ phù hợp, trên cơ sở tuân thủ quy định và được các cơ quan chức năng phê duyệt.

Hạ tầng GELEX dự kiến sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán HoSE vào ngày 6/2/2026, với mã GEL. Tính đến cuối năm 2025, quy mô tổng tài sản của Hạ tầng GELEX là 46,8 nghìn tỷ đồng. Doanh thu hợp nhất gần 14.515 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.025 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 94% mục tiêu doanh thu và vượt 5% chỉ tiêu lợi nhuận. Các chỉ số tài chính lành mạnh, cơ cấu vốn cân đối và dòng tiền ổn định từ các lĩnh vực bất động sản, hạ tầng tiện ích và vật liệu xây dựng.

Ông Bùi Đăng Khoa - Giám đốc Ban Tài chính Kế toán của Tập đoàn GELEX chia sẻ tại buổi Roadshow tại Singapore tháng 12/2025.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu vẫn thận trọng với các khoản vay mới, việc Hạ tầng GELEX huy động thành công hàng trăm triệu USD từ các ngân hàng quốc tế uy tín cho thấy năng lực tiếp cận vốn ngoại ngày càng vững chắc của doanh nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là bước đi quan trọng trong chiến lược tài chính của Tập đoàn GELEX nói chung và Hạ tầng GELEX nói riêng, mà còn phản ánh xu hướng các doanh nghiệp đầu ngành của Việt Nam từng bước khẳng định vị thế trên thị trường vốn khu vực và quốc tế.

Ông Khoa khẳng định: "Đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao sức mạnh tài chính – kiến tạo tăng trưởng dài hạn là bước đi then chốt để GELEX và các đơn vị thành viên hiện thực hóa tầm nhìn 2030, đưa GELEX trở thành Tập đoàn Đầu tư số 1 Việt Nam, là biểu tượng của Tăng trưởng – Hiệu quả - Bền vững".