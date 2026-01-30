Kỷ lục: Thế Giới Di Động báo lãi hơn 2.000 tỷ trong một quý

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã: MWG) vừa công bố BCTC quý 4/2025 với doanh thu thuần đạt 42.850 tỷ đồng, tăng gần 24% so với cùng kỳ 2024 và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Xu hướng tăng trưởng doanh thu quý sau cao hơn quý trước đã được duy trì từ đầu năm 2023 đến nay.

Sau khi trừ giá vốn, chi phí và ghi nhận lãi từ liên kết, lợi nhuận sau thuế quý 4 của MWG lập kỷ lục 2.086 tỷ đồng, cao gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 17% so với quý liền trước. Đây là quý thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với quý trước.

Lũy kế năm 2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần đạt 156.458 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.076 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 90% so với cùng kỳ 2024. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp bán lẻ này đã vượt 4% kế hoạch doanh thu và vượt 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Đáng chú ý, MWG ghi nhận phần lãi từ công ty liên doanh PT Era Blu Elektronik (Era Blue) hơn 24 tỷ đồng trong năm 2025, cải thiện so với khoản lỗ 45 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này tính đến thời điểm 31/12/2025 đạt hơn 371 tỷ đồng.

Năm 2025, MWG đặt mục tiêu doanh thu đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Ngay từ đầu năm, lãnh đạo doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm về đích sớm với dòng trạng thái “Mục tiêu 2025 – Tháng 10 về đích – Cuối năm vượt trội” của ông Đoàn Văn Hiểu Em – thành viên HĐQT. Và xét trên góc độ lợi nhuận, MWG đã hiện thực hoá được quyết tâm này thậm chí còn trước kỳ vọng.

Bước sang năm 2026, ﻿MWG đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ. Nếu đạt được, đây sẽ là con số kỷ lục về cả doanh thu lẫn lợi nhuận của “đại gia” bán lẻ này.

Ban lãnh đạo cho biết Điện Máy Xanh (DMX) vẫn đóng vai trò là trụ cột quan trọng, dự kiến đóng góp khoảng 65% doanh thu và hơn 80% lợi nhuận cho MWG. DMX đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực 15% về doanh thu và 20% về lợi nhuận so với 2025, tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại – điện máy tại Việt Nam với mô hình kinh doanh thành công đã được kiểm chứng trong 20 năm hoạt động.

Tại mảng bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng (chuỗi Bách Hóa Xanh), dự kiến BHX dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu và gần 20% lợi nhuận cho MWG. Sau giai đoạn nghiên cứu phát triển và đầu tư, BHX bước vào giai đoạn đóng góp lợi nhuận đáng kể cho MWG từ năm 2025 trở đi. Công ty xác định trọng tâm chiến lược cho năm 2026 hướng đến tăng trưởng doanh thu trên 20%, tiếp tục gia tăng thị phần và cải thiện lợi nhuận. Động lực đến từ việc tối ưu doanh thu cửa hàng cũ , song song với nỗ lực mở thêm khoảng 1.000 cửa hàng tại cả các vùng hiện hữu và các tỉnh thành mới.