Một cổ phiếu bất động sản “trần cứng” 3 phiên liên tiếp sau khi báo lãi đột biến, thị giá chưa bằng cốc trà đá

Cổ phiếu DRH của CTCP DRH Holdings tiếp tục gây chú ý khi tăng trần phiên thứ ba liên tiếp, lên mức 2.660 đồng/cp. Dù vậy, cổ phiếu này vẫn quanh quẩn bên mức giá trà đá trong suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, cổ phiếu này vẫn thuộc diện cảnh báo và kiểm soát.

Cổ phiếu tăng mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh quý 4 và năm 2025 đột biến. Trong quý 4, DRH ghi nhận doanh thu thuần khoảng 3 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn lên tới 9 tỷ đồng khiến hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục thua lỗ, với lợi nhuận gộp âm gần 6 tỷ đồng.

Điểm sáng lớn nhất đến từ doanh thu tài chính, đạt 148 tỷ đồng, tăng gần 18 lần so với quý 4/2024. Nhờ khoản thu đột biến này, DRH đã đảo chiều kết quả kinh doanh, ghi nhận lãi sau thuế 93 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 118 tỷ đồng. Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu tài chính tăng mạnh chủ yếu do thu hồi các khoản đầu tư.

Tính chung cả năm 2025, DRH đạt doanh thu thuần gần 6 tỷ đồng, tăng 71% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 17 tỷ đồng, trái ngược với mức lỗ 203 tỷ đồng của năm trước. Kết quả tích cực chủ yếu đến từ doanh thu tài chính 172 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần năm 2024.

Dù vậy, nhìn trong bức tranh dài hạn, hiệu quả kinh doanh của DRH Holdings vẫn còn nhiều dấu hỏi. Doanh nghiệp đã lỗ kỷ lục hơn 200 tỷ đồng trong năm 2024, lỗ trên 100 tỷ đồng năm 2023 và trước đó lợi nhuận giai đoạn 2017–2022 liên tục suy giảm.

DRH Holdings tiền thân là CTCP Xây dựng Thương mại Căn Nhà Mơ Ước, thành lập năm 2006. Từ năm 2018, công ty chuyển hướng phát triển theo mô hình holdings, hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp và đầu tư tài chính. Một số dự án bất động sản từng được triển khai gồm D-Vela, Aurora (TP HCM), Central Garden Lái Thiêu (Bình Dương) và Symbio Garden.

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng tài sản của DRH đạt gần 4.288 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm chủ yếu do gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khác và hàng tồn kho. Nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận 2.964 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, trong đó dự nợ vay tài chính hơn 738 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn. Công ty còn lỗ lũy kế hơn 65 tỷ đồng vào cuối năm 2025.