DIC Corp sạch nợ trái phiếu sau khi vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm 2025
Năm 2025, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 4.726 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng, lần lượt gấp 3,6 lần và 5 lần năm 2024. Trong bối cảnh đó công ty vừa tất toán 800 tỷ đồng trái phiếu.
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) vừa công bố kết quả mua lại trước hạn đối với 02 mã trái phiếu vào ngày 27/1/2026.
Cụ thể, DIC Corp đã mua lại trước hạn toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326001 trị giá 600 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 100,9 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2026.
Cùng ngày, DIC Corp đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng đang lưu hành của trái phiếu mã DIGH2326002. Giá trị mua lại thực tế là gần 104 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 25/3/2024, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.
Theo công bố trước đó, mục đích mua lại 2 lô trái phiếu nêu trên nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn; nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Sau khi hoàn tất đợt mua lại, DIC Corp đã sạch nợ trái phiếu.
Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, nguồn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng, nguồn vốn tự có.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2025, DIG mang về doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 2.960 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn bán hàng, lợi nhuận gộp đạt 654 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.
Trừ đi các chi phí khác, doanh nghiệp báo lãi sau thuế 424 tỷ đồng, gấp 4,9 lần cùng kỳ năm trước. Kết quả này được đóng góp chủ yếu bởi việc chuyển nhượng thành công một phần dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Theo công bố của doanh nghiệp, giá trị chuyển nhượng của thương vụ này đạt 2.954 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2025, DIC Corp ghi nhận tổng doanh thu 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 624 tỷ đồng, lần lượt gấp 5 lần và 6 lần năm trước.
Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.500 tỷ đồng (tăng 143%) và lợi nhuận trước thuế 718 tỷ đồng (tăng 354%). Với kết quả công bố trên, công ty đã vượt kế hoạch ở cả hai chỉ tiêu.
Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng tài sản của DIG ở mức hơn 19.000 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là hàng tồn kho, với giá trị hơn 6.600 tỷ đồng, giảm hơn 1.500 tỷ đồng sau một năm.
Ngược lại, khoản tiền mặt của DIG tăng mạnh lên hơn 3.500 tỷ đồng, tăng hơn 1.800 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 1.000 tỷ đồng sau một quý.
An Ninh Tiền Tệ