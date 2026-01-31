Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư hoảng loạn

31-01-2026 - 01:54 AM | Thị trường chứng khoán

Cùng chiều lao dốc của tiền số, chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ".

Tối 30-1, thị trường tiền số toàn cầu đồng loạt lao dốc mạnh, trong đó Bitcoin và nhiều đồng tiền lớn ghi nhận mức giảm mạnh chỉ trong vòng 24 giờ.

Diễn biến này khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, nhất là khi các thị trường tài chính truyền thống như chứng khoán và kim loại quý vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy Bitcoin giảm hơn 5,5%, lùi về quanh 83.200 USD. Đà giảm nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường.

Ethereum mất khoảng 6%, xuống 2.751 USD; trong khi BNB, XRP và Solana cũng giảm trên 5%, lần lượt giao dịch quanh 840 USD, 1,7 USD và 116,5 USD.

Theo Cointelegraph, Bitcoin đã chính thức "xuyên thủng" mốc 84.000 USD, vùng giá từng được duy trì ổn định từ giữa tháng 11-2025.

Trong phiên giao dịch muộn tại New York ngày hôm qua, áp lực bán tiếp tục gia tăng, kéo giá Bitcoin xuống khoảng 81.000 USD, mức thấp nhất trong vòng hai tháng.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh làn sóng bán tháo lan rộng trên thị trường tiền số, khi nhiều mốc giá quan trọng không thể trụ vững.

Thị trường tiền số hôm nay, 30-1: Bitcoin rớt thảm, nhà đầu tư sợ hãi tột độ - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 83.204 USD Nguồn: OKX

Tổng giá trị các vị thế mua bị thanh lý trên thị trường đã vượt 1,6 tỉ USD, trong đó Bitcoin chiếm hơn 750 triệu USD, phản ánh tâm lý né tránh rủi ro của nhà đầu tư.

Cùng với diễn biến giá, tâm lý thị trường xấu đi rõ rệt. Chỉ số đo lường cảm xúc nhà đầu tư đã giảm xuống 16 điểm, rơi vào trạng thái "sợ hãi tột độ", thấp hơn đáng kể so với mức 26 điểm của ngày trước đó.

Theo các chuyên gia của Crypto Town Hall, mức độ sợ hãi này thường xuất hiện trong những giai đoạn thị trường giảm sâu, khi nhà đầu tư đồng loạt rút lui để hạn chế thua lỗ, tương tự giai đoạn sau sự cố sụp đổ của sàn FTX.

Nhà kinh tế Timothy Peterson cho rằng niềm tin của người tiêu dùng đang tiến sát mức thấp kỷ lục, khiến dòng tiền khó quay trở lại các tài sản rủi ro như Bitcoin. Theo ông, thị trường chỉ có thể phục hồi khi tâm lý này được cải thiện rõ rệt.

Trước bối cảnh hiện tại, nhiều nhà phân tích nhận định xu hướng giảm của Bitcoin có thể kéo dài hơn dự kiến. Một số ý kiến cho rằng giá có thể tiếp tục lùi sâu để kiểm tra các vùng thấp hơn.

Theo kịch bản thận trọng, nếu không xuất hiện yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, Bitcoin có thể giảm xuống dưới 74.000 USD, thậm chí lùi về 69.000 USD.

Xa hơn, một số dự báo cho rằng năm 2026 có thể là giai đoạn thị trường tiền số suy yếu, với khả năng Bitcoin giảm về vùng 58.000 USD.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026

Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026 Nổi bật

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

Cổ phiếu 'vua' dẫn dắt, chứng khoán nối đà hồi phục

Cổ phiếu 'vua' dẫn dắt, chứng khoán nối đà hồi phục

01:53 , 31/01/2026
Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 'đi lùi'

Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 'đi lùi'

01:52 , 31/01/2026
Một cổ phiếu bất động sản “trần cứng” 3 phiên liên tiếp sau khi báo lãi đột biến, thị giá chưa bằng cốc trà đá

Một cổ phiếu bất động sản “trần cứng” 3 phiên liên tiếp sau khi báo lãi đột biến, thị giá chưa bằng cốc trà đá

00:01 , 31/01/2026
Hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX phê duyệt khoản vay 200 triệu USD vốn quốc tế

Hội đồng quản trị Hạ tầng GELEX phê duyệt khoản vay 200 triệu USD vốn quốc tế

19:30 , 30/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên