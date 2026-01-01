Chứng khoán FPT đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 'đi lùi'

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, mã: FTS, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 24/2/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Đại hội dự kiến diễn ra ngày 31/3/2026 tại hội trường tầng 11, trụ sở chính công ty tại số 52 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, Hà Nội.



Chương trình đại hội dự kiến gồm: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc và thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán; Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong năm 2026;

Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2026; Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoản FPT; Thông qua Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT; Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT;

Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023 2028 (Ông Nguyễn Văn Dũng); Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu năm 2026...

Chứng khoán FPT đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 550 tỷ đồng.

Về nhân sự, ngày 16/01/2026, FPTS công bố đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch HĐQT.

Trong đơn, ông Dũng cho biết, do hoàn cảnh cá nhân nên thời gian tới ông sẽ dành phần lớn thời gian sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng tham gia đầy đủ, kịp thời các hoạt động quản trị, họp hành và thực hiện trách nhiệm của một Thành viên HĐQT.

Do đó, nhằm đảm bảo sự ổn định, hiệu quả và tính liên tục trong công tác quản trị của HĐQT cũng như hoạt động chung của công ty. Ông Nguyễn Văn Dũng xin từ nhiệm Thành viên HĐQT từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Trước đó, ông Dũng cũng từ nhiệm việc kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc từ ngày 23/7/2025.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1976, có trình độ Cử nhân Kế toán Ngân hàng, Cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành tiếng Anh) và đã gắn bó với FPTS từ những ngày đầu thành lập.

Ông tham gia HĐQT FTS từ tháng 4/2018 và được bổ nhiệm làm Chủ tịch từ tháng 8/2020 thay cho ông Nguyễn Điệp Tùng. Từ tháng 4/2019 đến tháng 7/2025, ông kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thu Hương đã nộp đơn xin rút khỏi vai trò Kế toán trưởng kể từ ngày 01/02/2026, nhằm dành nhiều thời gian hơn cho vai trò Phó Tổng Giám đốc.

Do đó, HĐQT Chứng khoán FPT đã thông qua việc miễn nhiệm tư cách Kế toán trưởng đối với Nguyễn Thị Thu Hương kể từ ngày 1/2/2026. Người được bổ nhiệm thay thế là bà Nguyễn Thị Sơn.

Về hoạt động kinh doanh, Chứng khoán FPT công bố năm 2025 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 617,3 tỷ đồng; tổng doanh thu hoạt động và hoạt động tài chính đã thực hiện gần 1.322 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2025, quy mô tổng tài sản FPTS đạt cột mốc mới gần 13.920 tỷ đồng, tăng 43% so với đầu năm. Đáng chú ý, lượng tiền và tương đương tiền của Công ty cũng gây chú ý khi tăng từ gần 566 tỷ đồng lên gần 2.914 tỷ đồng.

Danh mục tài sản tài chính FVTPL của FPTS ghi nhận quy mô gần 2.509 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm. Trong đó phần đầu tư cổ phiếu gần như toàn bộ là cổ phiếu MSH), cùng với gần 1.990 tỷ đồng trái phiếu.

Về nguồn vốn, FPTS tăng mạnh vay nợ ngắn hạn từ gần 5.476 tỷ đồng lên hơn 8.758 tỷ đồng.



