AgriS (SBT) mở rộng động lực tăng trưởng ngoài mảng đường

Theo kết quả kinh doanh vừa công bố, Quý 2 niên độ 2025-2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.734 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 205 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 192 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu niên độ, doanh thu thuần đạt 12.105 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch ĐHĐCĐ đặt ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 408 tỷ đồng, hoàn thành 43% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 390 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ trong nửa đầu đầu niên độ đạt 617 nghìn tấn đường.

Về cơ cấu doanh thu 6 tháng, sản phẩm Đường tiếp tục đóng góp chủ đạo với 11.118 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,8%. Các mảng Mật đường, Phân bón và Điện lần lượt ghi nhận doanh thu 114 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ và chiếm 0,9% doanh thu), 166 tỷ đồng (tăng 29% so với cùng kỳ và chiếm 1,4% doanh thu) và 42 tỷ đồng (đóng góp 0,3% doanh thu). Đáng chú ý, mảng F&B (Food - Beverage/ Thực phẩm - Đồ uống) đã ghi nhận tăng trưởng tích cực, đạt 469 tỷ đồng, tăng gấp 3 so với cùng kỳ, nâng tỷ trọng đóng góp lên 3,9% doanh thu.

AgriS sở hữu hơn 200 dòng sản phẩm từ mía, dừa, gạo, cây ăn quả, phân bón và điện mặt trời – trong đó mảng sản phẩm FBMC ghi nhận mức tăng trưởng tích cực trong nửa đầu niên độ 2025-2026

Hoạt động vận hành của AgriS tiếp tục duy trì ổn định nhờ năng lực quản trị hiệu quả và chi phí được kiểm soát chặt chẽ. Lũy kế 6 tháng đầu niên độ, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng được kiểm soát tốt, lần lượt giảm 17% và 2% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chi phí tài chính giảm 13%, xuống còn 868 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay giảm xuống còn 693 tỷ đồng, tương đương giảm 12% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ chiến lược tái cấu trúc vốn và sử dụng linh hoạt các công cụ tài chính.

Tại thời điểm 31/12/2025, quy mô tổng tài sản của AgriS đạt hơn 35.876 tỷ đồng, tăng 9,8% so với đầu niên độ, tạo nền tảng để Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất, thương mại và đầu tư cho các dự án chiến lược giai đoạn tới.

AgriS chuyển dịch mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh các mảng kinh doanh giá trị gia tăng ngoài đường

AgriS đang bước vào giai đoạn chuyển dịch mô hình kinh doanh, đẩy mạnh phát triển các mảng kinh doanh mới, trọng tâm là lĩnh vực FBMC (Food – Beverage – Milk - Confectionery/ Thực phẩm - Đồ uống - Sữa - Bánh kẹo) với mục tiêu đạt 40% trên tổng doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030. Trong nửa đầu niên độ 2025-2026, Công ty vừa duy trì hiệu quả hoạt động cốt lõi, vừa ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực trong quá trình chuyển dịch này.

Cụ thể, mảng kinh doanh gạo ghi nhận sự cải thiện rõ nét cả về quy mô lẫn hiệu quả, với sản lượng tăng lên gần 20,000 tấn, tạo nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục phát triển và hoàn thiện chuỗi giá trị lúa gạo. Bước vào năm 2026, AgriS cũng đã ký kết thành công các hợp đồng xuất khẩu gạo số lượng lớn sang thị trường Philippines, tận dụng cơ hội thị trường này chính thức mở cửa trở lại từ tháng 1/2026, qua đó tạo bước đệm quan trọng cho hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn tiếp theo. Trước đó, ngày 08/12/2025, AgriS và Tập đoàn Lộc Trời đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam một cách bền vững, hiện đại và hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu với 4 trọng tâm: (1) Phát triển vùng nguyên liệu bền vững - đạt chuẩn quốc tế, (2) Đẩy mạnh thương mại những giống gạo giá trị cao, (3) Xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh cho nông dân, (4) Phát triển sản phẩm chế biến sâu giá trị gia tăng. Sự hợp tác hướng đến tận dụng hiệu quả thế mạnh của mỗi bên, qua đó mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho ngành lúa gạo Việt Nam trong thời gian tới.

Bà Đoàn Thị Yến Nhi – Tổng Giám đốc BHC (một thành viên của AgriS) và ông Nguyễn Tấn Hoàng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Lộc Trời tiến hành trao biên bản ký kết hợp tác chiến lược

Bên cạnh các mảng kinh doanh trực tiếp, khoản đầu tư sở hữu trên 30% tại Betrimex – doanh nghiệp chế biến dừa xuất khẩu hàng đầu Việt Nam, tiếp tục mang lại đóng góp tích cực, khi doanh thu ghi nhận mức tăng trưởng trên 80% trong năm 2025. Qua đó, phản ánh rõ nét chiến lược mở rộng hiện diện của AgriS trong lĩnh vực FBMC. Công ty cũng dự kiến tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Betrimex lên khoảng 40% trong niên độ tới.

Betrimex – mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái AgriS với vùng nguyên liệu dừa hơn 30.000 ha và trên 55 thị trường xuất khẩu các sản phẩm dừa chế biến

Hướng đến tầm nhìn phát triển trung và dài hạn, AgriS tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô sản xuất đối với các dự án cây ăn quả, trong đó trọng điểm là dự án chuối, nhằm gia tăng sản lượng, cải thiện chất lượng và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường xuất khẩu. AgriS đang triển khai đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm và đồ uống cùng dây chuyền sản xuất premix (sản phẩm hỗn hợp) hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Trong quá trình mở rộng các mảng kinh doanh giá trị gia tăng, AgriS tận dụng công nghệ và dữ liệu như một nguồn lực chiến lược trong toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp. Công ty đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu vùng nguyên liệu, sản xuất và thương mại, qua đó nâng cao khả năng quản lý, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế. Việc ứng dụng dữ liệu không chỉ hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả sản xuất và giảm chi phí, mà còn tạo nền tảng để AgriS phát triển các giải pháp công nghệ có hàm lượng giá trị gia tăng cao, mở ra cơ hội kinh doanh mới và mở rộng dư địa tăng trưởng doanh thu ngoài đường.

Trên nền tảng Chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn và Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp đã được kiện toàn, cùng với những kết quả triển khai bước đầu, AgriS đang củng cố vững chắc nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030.