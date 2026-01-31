Một tháng, hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Sáng 31/1, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì Phiên họp lần thứ tư.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có nhiều điểm mới, nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế tư nhân; theo đó, việc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân có thêm cơ sở chính trị quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, thời gian qua, niềm tin của bạn bè, đối tác quốc tế, của các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tư nhân trong nước được nâng cao, thể hiện qua các số liệu về thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp, các chỉ số về niềm tin kinh doanh doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 68; những mặt được, chưa được; các bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để làm tốt hơn trong thời gian tới, nhất là tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thông thoáng, bình đẳng.

Chứng khoán khởi sắc mạnh mẽ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, triển khai các nghị quyết đã ban hành, đến nay, các cơ quan Trung ương và địa phương đã hoàn thành 41/43 nhiệm vụ của năm 2025 (đạt hơn 96%).

Nổi bật, các cơ quan đã trình Quốc hội đã ban hành Luật Đầu tư, cắt giảm 38 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, thu hẹp phạm vi đối với 20 ngành nghề khác. Tổng số gần 3.000 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm, đơn giản hóa.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: VGP

Sau hơn 9 tháng ban hành, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực, bước khởi sắc mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán ; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu; và đóng góp ngày càng lớn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Riêng tháng 1/2026, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường ước trên 54 nghìn (tăng 62% so với cùng kỳ). Số tài khoản nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán đạt hơn 11 triệu (tăng 25% so với cuối năm 2024).

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2025 đạt 930 tỷ USD. Tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 497.156 tỷ đồng.

Sau 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư tư nhân gần 3,9 triệu tỷ đồng, chiếm gần 76%.