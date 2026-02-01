Nông nghiệp Hòa Phát và Hạ tầng Gelex chính thức lên sàn HoSE cùng một ngày

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), 285 triệu cổ phiếu HPA của CTCP Nông nghiệp Hòa Phát được niêm yết từ ngày 29/01/2026 và chính thức giao dịch từ 06/02/2026.



Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 41.900 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 11.900 tỷ đồng. Biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là 20%.

Mức giá tham chiếu này bằng với giá bán cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của HPA. Trước đó, ngày 6/1/2026, HPA đã hoàn tất IPO 30 triệu cổ phiếu cho 809 nhà đầu tư.

Nhà máy thức ăn chăn nuôi của Nông nghiệp Hòa Phát

Hoàn tất đợt IPO, Nông nghiệp Hòa Phát thu về 1.257 tỷ đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí, thu ròng gần 1.207 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng nâng vốn điều lệ từ 2.550 tỷ đồng lên 2.850 tỷ đồng.

Cũng sau đợt phát hành lần này, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG, sàn HoSE) vẫn đang là cổ đông chi phối tại Nông nghiệp Hòa Phát với tổng số hơn 242,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ sở hữu 84,999%.

Nông nghiệp Hòa Phát được thành lập từ năm 2016, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm.

Về hoạt động kinh doanh, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 ở mức 8.116 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm 2024. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp ở mức 2.131 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước.

Sau khi trừ đi các loại thuế phí, HPA lãi sau thuế hơn 1.600 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2024.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận hơn 4.700 tỷ đồng, tăng gần 24 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó hàng tồn kho chiếm 1.140 tỷ đồng; tiền mặt và tiền gửi có kỳ hạn chiếm 1.276 tỷ đồng; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 318 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận 1.520 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn giảm còn 593 tỷ đồng, nợ dài hạn duy trì 19 tỷ đồng.

Trước đó, HoSE thông báo 890 triệu cổ phiếu GEL của CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra) sẽ chính thức giao dịch phiên đầu tiên vào ngày 6/2/2026, ngày niêm yết có hiệu lực từ 27/1/2026.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 28.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động ±20%. Mức giá này gần tương đương giá bình quân 28.820 đồng/CP của đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu diễn ra ngày 30/12/2025.

Với mức giá tham chiếu trên, Gelex Infra sẽ có vốn hóa thị trường khoảng 25.632 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD khi chính thức lên sàn HoSE.

Hạ tầng Gelex phụ trách lĩnh vực trọng yếu như bất động sản, vật liệu xây dựng và hạ tầng tiện ích, bao gồm năng lượng và nước sạch. Với việc Hạ tầng Gelex IPO thành công, Tập đoàn Gelex sẽ có 2 thành viên niêm yết trên sàn HoSE bên cạnh Điện lực Gelex (Gelex Electric, mã: GEE).



