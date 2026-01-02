Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty của bầu Đức lãi kỷ lục do đâu?

01-02-2026 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Chỉ trong quý IV/2025, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT đã lãi kỷ lục 931 tỉ đồng

Theo giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoản TPHCM, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã cổ phiếu HAG) đạt 931 tỉ đồng, tăng 722 tỉ đồng so với quý IV/2024, do lãi từ hoạt động tài chính tăng 1.071 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu do lãi trái phiếu được miễn giảm trong khi lỗ khác tăng 320 tỉ đồng chủ yếu do trong kỳ, tập đoàn đã thanh lý một số tài sản không hiệu quả và phát sinh chi phí khi chuyển đổi vườn cây.

Theo báo cáo của HAGL, tổng tài sản của công ty gần 27.000 tỉ đồng. Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết tài sản này chỉ tính giá trị trên đất, chưa tính giá trị của 30.000 ha đất mà công ty đang nắm giữ.

Công ty của bầu Đức lãi kỷ lục do đâu?- Ảnh 1.

Bầu Đức đã đưa HAGL trở lại

Tổng doanh thu năm 2025 của HAGL đạt gần 7.500 tỉ đồng (năm 2024 gần 5.900 tỉ đồng); lợi nhuận sau thuế 2.243 tỉ đồng (năm 2024 là 1.060 tỉ đồng).

Công ty của bầu Đức hiện tập trung mảng nông nghiệp, gồm trồng trọt (chuối, sầu riêng, cà phê, dâu tằm, cây trồng khác) và chăn nuôi (heo). HAGL cũng đang thực hiện dự án bất động sản 600 tỉ đồng tại phường Pleiku – được bầu Đức xem là dự án cuối cùng bởi sẵn có.

Theo Ngọc Ánh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026

Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026 Nổi bật

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

00:01 , 01/02/2026
Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

17:52 , 31/01/2026
CC1 báo doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng năm 2025, tăng 21% so với năm trước

CC1 báo doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng năm 2025, tăng 21% so với năm trước

17:30 , 31/01/2026
Một tháng, hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Một tháng, hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

14:51 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên