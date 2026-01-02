Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 2/2– 6/2. Trong đó, toàn bộ 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã ck: HCM) thông báo tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền tỷ lệ thực hiện là 4%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 400 đồng. Với hơn 1,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HSC sẽ chi hơn 430 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Cổ đông của HSC dự kiến nhận tiền thanh toán cổ tức vào ngày 10/3/2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 6/2/2026 để chốt danh sách cổ đông nhận tiền cổ tức.

CTCP Cát Lợi (mã CLC) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 6/2/2026 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/2/2026. Với hơn 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả dự kiến lên tới gần 39,3 tỷ đồng. Thời gian thanh toán được ấn định vào ngày 6/3/2026.

Đây là một phần trong kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó. Trong năm 2025, Cát Lợi dự kiến dành khoảng 30 - 40 tỷ đồng để chia cổ tức, tiếp nối chính sách cổ tức ổn định từng được áp dụng trong năm 2024, khi công ty đã chi trả tổng cộng 40% bằng tiền mặt qua hai đợt tạm ứng.

CTCP Giấy Việt Trì (mã GVT – UPCoM) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/2 để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30%. Theo đó, mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 34,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/2 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/3/2026.

Hiện Giấy Việt Trì có vốn điều lệ hơn 116 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Giấy Việt Nam là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 29% vốn, tương đương gần 3,37 triệu cổ phiếu GVT, ước tính sẽ thu về khoảng 10,1 tỷ đồng tiền cổ tức.