Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

01-02-2026 - 00:01 AM | Thị trường chứng khoán

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"

Trong tuần toàn bộ 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

Theo thống kê, có 7 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 2/2– 6/2. Trong đó, toàn bộ 7 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 30% và thấp nhất là 3%.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần đầu tháng 2: Cổ tức tiền mặt cao nhất 30%, một công ty chứng khoán sắp "lăn chốt"- Ảnh 1.

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã ck: HCM) thông báo tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền tỷ lệ thực hiện là 4%, tương đương cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận về 400 đồng. Với hơn 1,08 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính HSC sẽ chi hơn 430 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này. Cổ đông của HSC dự kiến nhận tiền thanh toán cổ tức vào ngày 10/3/2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 6/2/2026 để chốt danh sách cổ đông nhận tiền cổ tức.

CTCP Cát Lợi (mã CLC) vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là 6/2/2026 và ngày giao dịch không hưởng quyền là 5/2/2026. Với hơn 26,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả dự kiến lên tới gần 39,3 tỷ đồng. Thời gian thanh toán được ấn định vào ngày 6/3/2026.

Đây là một phần trong kế hoạch phân phối lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đó. Trong năm 2025, Cát Lợi dự kiến dành khoảng 30 - 40 tỷ đồng để chia cổ tức, tiếp nối chính sách cổ tức ổn định từng được áp dụng trong năm 2024, khi công ty đã chi trả tổng cộng 40% bằng tiền mặt qua hai đợt tạm ứng.

CTCP Giấy Việt Trì (mã GVT – UPCoM) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 5/2 để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30%. Theo đó, mỗi cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Với hơn 11,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 34,8 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức lần này. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/2 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/3/2026.

Hiện Giấy Việt Trì có vốn điều lệ hơn 116 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Giấy Việt Nam là cổ đông lớn nhất, nắm giữ 29% vốn, tương đương gần 3,37 triệu cổ phiếu GVT, ước tính sẽ thu về khoảng 10,1 tỷ đồng tiền cổ tức.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất?

Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 1.800 tỷ đồng trong tuần cuối tháng 1, cổ phiếu nào bị "xả" mạnh nhất? Nổi bật

Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026

Thế Giới Di Động đặt kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 30% trong năm 2026 Nổi bật

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ngừng bán ra

17:52 , 31/01/2026
CC1 báo doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng năm 2025, tăng 21% so với năm trước

CC1 báo doanh thu hơn 11.600 tỷ đồng năm 2025, tăng 21% so với năm trước

17:30 , 31/01/2026
Một tháng, hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

Một tháng, hơn 54.000 doanh nghiệp gia nhập thị trường

14:51 , 31/01/2026
Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sắp chi hơn 236 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh sắp chi hơn 236 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

14:49 , 31/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên