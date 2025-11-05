TNG tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền.

Theo đó, TNG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức là 13/11/2025, thời gian thanh toán dự kiến ngày 21/11/2025.

Với hơn 122,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TNG sẽ phải chi khoảng 61,3 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Trước đó, hồi đầu tháng 10/2025, TNG cũng đã chi hơn 61,3 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt cũng với tỷ lệ 5%.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các cổ đông của TNG đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ dự kiến từ 16% đến 20% vốn điều lệ bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, mới đây TNG đã công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 1681/QĐ-XPHC của Cục Hải quan về việc xử phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, TNG bị phạt hơn 10,7 triệu đồng do đã vi phạm quy định về quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo loại hình nhập gia công, sản xuất xuất khẩu dẫn đến hàng hóa thực tế tồn kho chênh lệch thiếu so với hồ sơ khai báo hải quan tại thời điểm hết ngày 31/12/2024 mà không thuộc trường hợp quy định tại điểm d,đ,e,g khoản 1 Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Hành vi vi phạm này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan Hải quan phát hiện khi kiểm tra sau thông quan là hơn 53,7 triệu đồng. Tuy nhiên, ngày 15/10/2025, công ty đã nộp đủ số tiền thuế còn thiếu vào Ngân sách Nhà nước.

Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính mà TNG còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là hơn 10,7 triệu đồng.