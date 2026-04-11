Tổ hợp năng lượng Vân Phong được vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước

Một góc Khu kinh tế Vân Phong (Khánh Hòa).

Dự án tổ hợp công nghiệp năng lượng Vân Phong có tổng mức đầu tư 16.956 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 354,71 ha tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thuộc Khu kinh tế Vân Phong - một trong những khu vực phát triển năng lượng và logistics trọng điểm của cả nước. Dự án do Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển INDEL (INDEL) và Công ty cổ phần BB Power Holdings (BB) đề xuất đầu tư.

Dự kiến dự án được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030, và định hướng là tổ hợp năng lượng hiện đại, tích hợp đầy đủ các cấu phần từ hạ tầng cảng biển, kho lưu trữ đến sản xuất năng lượng.

Tổ hợp này không chỉ phục vụ nhu cầu năng lượng mà còn đóng vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu và năng lượng sạch. Dự án được đánh giá có ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu kép vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình phát triển xanh.

Các hạng mục chính gồm cầu cảng chuyên dùng tiếp nhận tàu 30.000 DWT và 150.000 DWT; Kho LNG công suất từ 1 - 3 triệu tấn/năm; Tổng kho xăng dầu, dung môi và hóa chất cơ bản dung tích khoảng 1 triệu m³; Nhà máy sản xuất hydro xanh công suất 24.000 tấn/năm; Nhà máy sản xuất pin năng lượng công suất 50 - 80 MW/năm.

Với hệ thống kho LNG và kho xăng dầu quy mô lớn, tổ hợp sẽ góp phần nâng cao năng lực dự trữ quốc gia, giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài và tăng khả năng ứng phó với biến động của thị trường năng lượng toàn cầu.

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế trực tiếp, dự án còn được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Khánh Hòa, thúc đẩy Khu kinh tế Vân Phong từng bước trở thành trung tâm năng lượng tầm cỡ quốc gia.

Sơ đồ vị trí dự án tại Khu kinh tế Vân Phong

Đại diện Liên danh nhà đầu tư cho biết đã hoàn tất thu xếp nguồn vốn cho dự án, đặc biệt là dự án được tiếp cận nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB). Theo đó, VDB cam kết tài trợ tối đa 70% tổng mức đầu tư, tương đương 11.869 tỷ đồng (không bao gồm vốn lưu động), với mức lãi suất khoảng 6,7%/năm .

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất vay thương mại hiện dao động từ 9 -11%/năm, việc được hưởng nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp dự án tiết giảm đáng kể chi phí tài chính, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư và tăng tính khả thi trong dài hạn. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các dự án hạ tầng năng lượng quy mô lớn, có thời gian thu hồi vốn dài và chịu nhiều biến động của thị trường.

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính, việc dự án thuộc danh mục được vay tín dụng đầu tư của Nhà nước còn cho thấy sự quan tâm và định hướng rõ ràng của Đảng, Nhà nước và ngành ngân hàng đối với lĩnh vực năng lượng, nhất là trong bối cảnh yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng và nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu quốc gia ngày càng cấp thiết.

Cùng với cam kết thu xếp 2.600 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), tổng giá trị vốn vay huy động đạt 14.469 tỷ đồng, đảm bảo nguồn lực tài chính cho toàn bộ giai đoạn triển khai từ năm 2026 đến 2030.

Việc hoàn tất thu xếp nguồn vốn quy mô lớn từ cả tín dụng thương mại và tín dụng đầu tư của Nhà nước không chỉ khẳng định năng lực tài chính, uy tín của Liên danh INDEL -BB, mà còn tạo đà để dự án Tổ hợp công nghiệp năng lượng Vân Phong sớm được triển khai, góp phần hình thành một trung tâm năng lượng tích hợp quy mô lớn tại khu vực Nam Trung Bộ và hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lượng bền vững của quốc gia.

INDEL thành lập từ năm 2012, đã tích lũy kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng năng lượng, kinh doanh xăng dầu và triển khai các dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp này hiện sở hữu hệ thống phân phối xăng dầu rộng khắp, đồng thời đang từng bước chuyển dịch sang các lĩnh vực năng lượng sạch và hạ tầng cảng biển.

Trong khi đó, BB là thành viên của Tập đoàn BB Group, có thế mạnh trong quản lý và vận hành các nhà máy điện tái tạo, với tổng công suất hàng trăm MW từ điện mặt trời, thủy điện và điện gió. Định hướng của đơn vị là phát triển hệ sinh thái năng lượng bền vững, an toàn và hiệu quả.