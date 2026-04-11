Đường Hồ Chí Minh qua Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng

Theo Hoài Văn | 11-04-2026 - 16:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua các xã Khâm Đức, Phước Năng (TP. Đà Nẵng) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng trăm điểm hư hỏng, mặt đường nứt vỡ, nhấp nhô sau mưa bão, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên tuyến đường Hồ Chí Minh﻿ qua địa bàn hai xã Khâm Đức và Phước Năng xuất hiện dày đặc các điểm hư hỏng

Nhiều đoạn mặt đường nứt toác, vỡ thành từng mảng lớn, tạo thành những “ổ gà, ổ voi” kéo dài. Đáng lo ngại, tại không ít vị trí, các vết nứt khiến mặt đường bị lệch, một bên trồi lên cao, bên còn lại lún xuống, gây mất cân bằng khi phương tiện lưu thông.

Người dân địa phương cho biết, tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào ban đêm hoặc khi trời mưa.

Các điểm hư hỏng, xuống cấp từ sau đợt mưa lũ năm 2020. Sau mùa mưa năm 2025, nhiều điểm xuống cấp đã được đầu tư sửa chữa, song đến nay vẫn chưa hoàn thiện.

Theo ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, đường Hồ Chí Minh qua địa bàn dài khoảng 30 km nhưng có đến hàng trăm điểm hư hỏng lớn nhỏ﻿, nguy cơ mất an toàn giao thông là rất cao. Tuy nhiên, tuyến đường này thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng). Chính quyền địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, sau các đợt mưa bão lớn, đặc biệt là những trận mưa lịch sử, tình trạng hư hỏng trên tuyến đường Hồ Chí Minh ngày càng nghiêm trọng hơn.

Một số đoạn hư hỏng nặng, không thể lưu thông bình thường đã được đơn vị đưa vào danh mục dự án để khắc phục, sửa chữa. Tuy nhiên, tiến độ triển khai đang gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu và biến động giá. Đối với các vị trí hư hỏng nhẹ hơn, đơn vị đã tiến hành phân loại theo ba nhóm ưu tiên để sửa chữa dần. Nguồn lực còn hạn chế nên chưa thể xử lý đồng loạt tất cả các điểm hư hỏng trong cùng một thời điểm.

Tất cả người dân có sổ đỏ cần đặc biệt lưu ý thông tin sau

Theo Hoài Văn

Tiền Phong

