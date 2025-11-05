Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì hành vi vu khống, phỉ báng

05-11-2025 - 07:49 AM | Xã hội

Tại tòa, Lê Trung Khoa không đưa ra được bất cứ luận điểm hay bằng chứng nào chứng minh cho các phát ngôn vu khống nhằm hạ thấp uy tín, danh dự của Vingroup.

10h ngày 4/11 giờ Đức (khoảng 16h cùng ngày giờ Việt Nam), vụ kiện các cá nhân, tổ chức phỉ báng, vu khống đầu tiên của Vingroup tại nước ngoài được khởi động, tại Toà án dân sự thuộc Tòa khu vực Vùng II, Berlin, Cộng hoà liên bang Đức.

Nguyên đơn là VinFast tại Đức và ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup. Bị đơn là chủ biên thoibao.de - ông Lê Trung Khoa.

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì hành vi vu khống, phỉ báng- Ảnh 1.

Toà án dân sự nơi diễn ra phiên xét xử.

Theo nội dung khởi kiện khẩn cấp, các nguyên đơn yêu cầu Tòa án có thẩm quyền tại Đức đưa ra phán quyết yêu cầu bị đơn chấm dứt các hành vi cũng như các bài viết có nội dung phỉ báng, bôi nhọ.

Cụ thể, bị đơn Lê Trung Khoa đã có những phát ngôn vô căn cứ về việc “Vingroup là tập đoàn mafia; Vingroup khủng bố Lê Trung Khoa và đặt bom trụ sở thoibao.de và VinFast đưa hối lộ cho Lê Trung Khoa”.

Các thông tin mang tính vu khống, phỉ báng và quy chụp vô căn cứ trên đã được Lê Trung Khoa rêu rao nhiều lần trên thoibao.de cũng như các nền tảng mạng xã hội nhằm hạ thấp, bôi nhọ uy tín, danh dự của Tập đoàn Vingroup mà không có bất cứ bằng chứng hay cơ sở thực tế nào.

Tại phiên tòa, bị đơn Lê Trung Khoa không đưa ra được bất cứ chứng cứ hay thông tin xác tín nào chứng minh cho các luận điểm của mình.

Trước đó, khi Tòa án có thẩm quyền tại Đức yêu cầu đưa ra bằng chứng đi kèm bản bào chữa trước phiên tòa xét xử đầu tiên theo thủ tục khẩn cấp, Lê Trung Khoa và luật sư của mình cũng không nộp được bản bào chữa phản bác các cáo buộc của bên nguyên.

Toà án Đức đề nghị các bên tiến hành hoà giải. Tuy nhiên, nguyên đơn đã từ chối đề xuất hoà giải của Toà án vì việc cố tình tung thông tin vu khống của Lê Trung Khoa và thoibao.de đã gây tổn hại nặng nề đến danh dự, uy tín và hoạt động kinh doanh của Vingroup, VinFast cũng như cá nhân ông Phạm Nhật Vượng, đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của quyền tự do ngôn luận là ko xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Thông tin cập nhật về quyết định của tòa, dự kiến sẽ công bố trong phiên chiều nay (đêm 4 – 5/11 giờ Việt Nam).

Phúc Khánh/ VTC News

VTC News

