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Toà nhà cao hơn 4 lần Landmark 81: 678 tầng được xây dựng, chi phí đầu tư gần 130.000 tỷ đồng, dự kiến 2040 hoàn thành

| | Tài chính quốc tế

Toà nhà cao hơn 4 lần Landmark 81 đang được xây dựng.

Toà nhà cao hơn 4 lần Landmark 81: 678 tầng được xây dựng, chi phí đầu tư gần 130.000 tỷ đồng, dự kiến 2040 hoàn thành - Ảnh 1.

Hình ảnh thiết kế ban đầu của toà Rise Tower

Rise Tower được quy hoạch tại khu đô thị North Pole District ở phía bắc thủ đô Riyadh (Saudi Arabia), gần sân bay quốc tế King Khalid. Theo các tài liệu giới thiệu dự án, công trình được đề xuất cao khoảng 2.008 mét, tương đương khoảng 678 tầng.

Nếu hoàn thành, Rise Tower sẽ là tòa nhà đầu tiên trên thế giới vượt mốc 2 km. So với Landmark 81 cao 461,2 mét, Rise Tower sẽ cao khoảng 4,35 lần. Công trình cũng cao gấp khoảng 2,4 lần Burj Khalifa (828 mét), tòa nhà cao nhất thế giới hiện nay.

Dự án do các hãng kiến trúc Foster + Partners và HKS Architects tham gia phát triển ý tưởng, được xem là một trong những biểu tượng của chương trình cải tổ kinh tế Saudi Vision 2030 nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Rise Tower sẽ trở thành trung tâm của khu đô thị North Pole rộng khoảng 306 km2, nơi được định hướng phát triển thành một trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ mới của Riyadh.

Theo các tài liệu được công bố, Rise Tower có tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD. Tuy nhiên, đây mới là mức dự kiến và chưa phải con số cuối cùng vì dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Đây được xem là một trong những dự án nhà chọc trời có quy mô đầu tư lớn nhất từng được Saudi Arabia công bố. Khi hoàn thành, công trình không chỉ phá kỷ lục về chiều cao mà còn đóng vai trò là điểm nhấn của khu đô thị mới, thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư và khách du lịch.

Việc xây dựng Rise Tower cũng nằm trong chiến lược phát triển các siêu dự án của Saudi Arabia bên cạnh NEOM, The Line hay Mukaab, nhằm tạo ra các biểu tượng mới về kiến trúc và công nghệ.

Một số nguồn dự đoán Rise Tower sẽ hoàn thành vào khoảng năm 2040. Tuy nhiên, hiện Saudi Arabia chưa công bố lịch khởi công hay mốc hoàn thành chính thức.

Các chuyên gia cho rằng việc xây dựng một tòa nhà cao hơn 2 km sẽ đặt ra hàng loạt thách thức về kỹ thuật, từ nền móng, kết cấu chịu lực, khả năng chống gió cho tới hệ thống thang máy, cấp điện, cấp nước và vận hành.

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