Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED

16-09-2025 - 14:12 PM | Tài chính quốc tế

Tòa Phúc thẩm Liên bang Mỹ vừa chính thức đưa ra phán quyết, khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể sa thải bà Lisa Cook, một thành viên Hội đồng Thống đốc FED, trước khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu về việc có hạ lãi suất hay không.

Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED- Ảnh 1.

Thống đốc FED Lisa Cook.

Quyết định của Tòa Phúc thẩm liên bang của Quận Columbia đồng nghĩa với việc bà Cook vẫn sẽ tham dự phiên họp chính sách quan trọng kéo dài 2 ngày, bắt đầu khai mạc sáng 16/9 theo giờ Washington.

Trước đó, các luật sư của ông Trump đã đệ trình yêu cầu khẩn cấp nhằm tạm đình chỉ phán quyết của tòa án cấp dưới, vốn ngăn chặn việc ông Trump sa thải bà Cook sau khi vị quan chức FED này kiện chống lại quyết định của Tổng thống. Tòa Phúc thẩm cho rằng phía ông Trump “đã không đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt để được hoãn lại trong khi chờ kháng cáo”.

Tổng thống Trump sa thải bà Cook hồi cuối tháng 8 với “lý do chính đáng”, viện dẫn những cáo buộc gian lận thế chấp do giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte đưa ra. Đây là động thái chưa từng có tiền lệ. Bà Cook được ông Joe Biden bổ nhiệm khi còn là Tổng thống.

Ông Trump cũng nhiều lần công kích Chủ tịch FED Jerome Powell vì từ chối hạ lãi suất và đôi khi còn cân nhắc sa thải. Sau đó, ông Trump đã rút lại những lời đe dọa nhằm vào ông Powell.

Hiện tại, trong số 7 ghế thống đốc của FED, có 2 người do ông Trump bổ nhiệm là Christopher Waller và Michelle Bowman. Ông Powell cũng do ông Trump đề cử làm Chủ tịch Fed vào năm 2017. Hội đồng này hiện có 6 thành viên, bao gồm cả bà Cook và 1 ghế trống sau khi thống đốc Adriana Kugler từ chức vài tuần trước.

Ông Trump đã đề cử Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế, thay thế ông Kugler. Nếu ông Miran được Thượng viện phê chuẩn và nếu ông Trump thành công trong việc thay thế bà Cook, ông sẽ có đa số 4-3 trong Hội đồng.

Hội đồng này, cùng với 5 chủ tịch Fed khu vực (luân phiên), hợp thành Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cơ quan quyết định lãi suất chính sách của Fed.

Nguồn: CNBC﻿

Từ Khóa:
FED, lãi suất

