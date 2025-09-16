Lần đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản, Nikkei vượt 45.000 điểm ngay trước thềm họp Fed, BOJ
Trong phiên ngày 16/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt 45.000 điểm.
Chứng khoán tăng ngay trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Đà tăng được thúc đẩy bởi cổ phiếu bán dẫn, nối tiếp xu hướng tăng của cổ phiếu công nghệ Mỹ.
Trong phiên sáng, Nikkei có thời điểm vọt lên 45.055,38 điểm, tăng 287,26 điểm, tương đương 0,6% so với kết phiên cuối tuần trước. Sau đó, chỉ số thu hẹp đà tăng khi nhà đầu tư chốt lời. Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai.
Cổ phiếu của nhà sản xuất thiết bị bán dẫn Tokyo Electron dẫn đầu đà tăng với 3%. Nhà sản xuất thiết bị kiểm thử chip Advantest và tập đoàn SoftBank Group đều tăng 2% sau đó giảm dần.
Những cổ phiếu này phản ánh đà tăng trưởng của nhóm cổ phiếu công nghệ tại Mỹ. Giới đầu tư cược Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào ngày 16-17/9, tiềm năng bổ sung thanh khoản vào thị trường và hỗ trợ giá cổ phiếu.
Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) được dự báo sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách, chưa nâng lãi suất tại cuộc họp vào ngày 18-19/9, trong bối cảnh bất ổn chính trị trong nước gia tăng.
Chỉ số Topix cũng tăng lên 3.177,26 điểm, vượt mức đỉnh 3.171,77 điểm hôm thứ Sáu tuần trước.
Theo Nikkei Asia
Nhịp Sống Thị Trường
