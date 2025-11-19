Toàn bộ lời khai của Quang Linh Vlogs

Sau một ngày, các diễn biến trong phiên tòa xét xử vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt vẫn đang được công chúng dành nhiều sự quan tâm, theo dõi. Trong đó Quang Linh Vlogs (tên thật Phạm Quang Linh, SN 1997) - người từng nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội khiến dân tình chú ý khi có mặt tại TAND TP.HCM để tham gia phiên xét xử.

Khi đứng trước phiên tòa, đối mặt với các cáo trạng, tội danh của mình, Quang Linh Vlogs liên tục cúi mặt, nhìn xuống đất, gương mặt thất thần, đôi mắt nặng trĩu, lộ rõ vết thâm quầng. Các lời khai của Quang Linh Vlogs trước tòa đều khá ngắn gọn, thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và liên tục gửi lời xin lỗi đến những người đã yêu thương, tin tưởng.

Quang Linh Vlogs tại phiên tòa xét xử ngày 19/11

Clip: Lời khai đầu tiên của Quang Linh Vlogs trước tòa (Clip: Di Anh)

Lời khai đầu tiên trước tòa, Quang Linh Vlogs nêu các thông tin cá nhân. Bị cáo Linh cho biết bản thân cũng đang là thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Công ty Chị Em Rọt. Trước đó, bị cáo chưa từng bị xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật hay bị toà án đưa ra xét xử. Quang Linh Vlogs bị bắt vào tháng 4/2025.

Đến phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Quang Linh thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết.

Linh cho biết bản thân không có chuyên môn, không hiểu về hàm lượng chất xơ, chỉ nghe lại thông tin từ các cổ đông khác. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã vận động gia đình nộp 1,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, bao gồm phần trách nhiệm của mình và các bị cáo liên quan.

Tại phiên tòa ngày 19/11, bị cáo Phạm Quang Linh khai nhận bản thân không hiểu gì về bản chất của sản phẩm mà chỉ nghe mọi người nói lại.

“HĐXX: Bị cáo có tên trong group cổ đông điều hành đúng không?

Quang Linh: Dạ vâng!

HĐXX: Bảng xét nghiệm bị cáo đọc nội dung ấy và kịch bản xong đưa cho chương trình quay có đúng không?

Quang Linh: Dạ không đúng, bị cáo không am hiểu về thực phẩm. Khi đọc bản xét nghiệm thì bị cáo không hiểu rõ về hàm lượng chất xơ. Bị cáo chỉ nghe lại từ mọi người”.

Khi HĐXX đặt câu hỏi có cổ đông nào trong nhóm đưa ra ý kiến về việc cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm trước khi đưa đi tiêu thụ hay chỉ cần quan tâm đến mẫu mã, màu sắc, mùi vị thì Quang Linh Vlogs im lặng.

Clip: Quang Linh Vlogs khai không am hiểu về sản phẩm, chỉ nghe thông tin từ các cổ đông khác (Clip: Di Anh)

Đến phiên xét xử buổi chiều, Quang Linh Vlogs được các luật sư bào chữa, trình bày thân chủ của mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ và xin cho thân chủ mức hình phạt thấp nhất của tội danh để sớm có cơ hội trở về với gia đình.

Bên cạnh đó, Quang Linh Vlogs cũng nói lời sau cùng trước tòa, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến các khách hàng.

“Bị cáo rất hối hận về việc làm sai trái của bị cáo. Bản thân bị cáo là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội mà những lời nói của bị cáo không được kiểm chứng cụ thể, rõ ràng và phát ngôn sai sự thật làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng, những người tin tưởng mình, mua sản phẩm vì mình.

Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến tất cả các khách hàng đã luôn tin tưởng, yêu thương bị cáo, mua sản phẩm vì sự tự tin tưởng, đã làm cho các khách hàng thất vọng. Bị cáo mong hội đồng xét xử có thể giảm mức án cho bị cáo để sớm trở về với bố mẹ, làm người có ích cho xã hội. Bị cáo xin hết”, Quang Linh Vlogs nói lời sau cùng.

Clip: Quang Linh Vlogs nói lời sau cùng tại phiên tòa (Clip: Di Anh)





Kết thúc phiên xét xử, Quang Linh Vlogs bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) cũng bị tuyên phạt 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Ngoài ra, các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Quang Linh Vlogs liên tục cúi mặt trong suốt phiên tòa xét xử (Ảnh: Viết Thanh)

Quang Linh Vlogs có tên thật là Phạm Quang Linh, sinh năm 1997 tại Nghệ An. Anh từng sang Angola làm việc và trở thành hiện tượng mạng khi chia sẻ về cuộc sống, hoạt động tại châu Phi có kênh YouTube gần 4,1 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, Quang Linh Vlogs gắn với những hình ảnh không tích cực khi livestream bán hàng. Cùng với Hằng Du Mục và Thùy Tiên, Quang Linh bị xử phạt hành chính, khởi tố hình sự và tạm giam vào tháng 4 vừa qua.