So với The Solar Park (hơn 4.500 căn, tập trung vào tiện ích thể thao) hay The Victoria ( khoảng 2.000 căn, mật độ thấp), Lumiere EverGreen có quy mô vừa phải nhưng thuộc phân khúc hạng sang, có tiêu chuẩn bàn giao cao cấp nhất tại Smart City. Với 3 tòa cao 38 tầng, cung cấp hơn 2.000 căn hộ. Hiện căn hộ ở đây có giá 75-90 triệu/m2.