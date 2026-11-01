Toàn cảnh cầu dây văng gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng: Trụ tháp cao tương đương toà nhà 40 tầng, nhịp dây văng 350m, kết nối Hà Nội với siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam
Sau hơn một năm khởi công, cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đang được triển khai đồng loạt với nhiều mũi thi công. Toàn bộ 80 cọc khoan nhồi tại hai trụ tháp chính đã hoàn thành, các hạng mục thân trụ, tháp cầu và cầu dẫn tiếp tục được đẩy nhanh.
Dự án cầu Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Công trình bắc qua sông Hồng, kết nối Hà Nội với Hưng Yên, được xác định là một trong những dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô và khởi công ngày 19/8/2025. Toàn tuyến cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu dài khoảng 7,5km. Trong đó, đoạn thuộc địa phận Hà Nội dài khoảng 5,2km, phần qua Hưng Yên dài khoảng 2,3km.
Riêng cầu chính vượt sông Hồng dài khoảng 680m, được thiết kế theo kết cấu dây văng với nhịp chính 350m và hai trụ tháp cao 126m. Với chiều cao này, mỗi trụ tháp tương đương một tòa nhà khoảng 40 tầng, nếu tính trung bình mỗi tầng chung cư cao 3,15m.
Công trình có quy mô 8 làn xe, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, phục vụ nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía Nam Hà Nội và Hưng Yên. Kết cấu dây văng cùng hệ thống trụ tháp cao 126m cũng đặt ra yêu cầu kỹ thuật cao trong quá trình xây dựng, đặc biệt ở khâu thi công kết cấu và bảo đảm khả năng chịu lực.
Ghi nhận tại công trường, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công đồng thời, từng bước chuyển từ thi công nền móng sang xây dựng thân trụ, tháp cầu, dầm và cầu dẫn. Theo thông tin cập nhật đầu tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành hơn 23% khối lượng thi công, với các hạng mục cầu chính, cầu dẫn và đường đầu cầu được triển khai song song.
Theo kế hoạch, toàn dự án cần hoàn thành 2.315 cọc khoan nhồi, 328 bệ trụ và 328 thân trụ. Sau khi hoàn tất phần móng tại các vị trí trụ chính, nhà thầu đang tiếp tục thi công các đốt thân tháp và dầm ngang.
Nhiều trụ đã vươn lên khỏi mặt đất, trong khi các mũi thi công tiếp tục được mở rộng về phía các tuyến đường kết nối. Hàng loạt phiến dầm Super T cũng đã được tập kết, sẵn sàng phục vụ công tác lao lắp, từng bước hình thành phần cầu dẫn và tuyến kết nối qua sông Hồng.
Hơn nữa, cầu Ngọc Hồi còn gây chú ý với phương án kiến trúc mang tên “Cổng Mặt Trời”. Theo thiết kế, hai trụ tháp và hệ thống dây văng được tạo hình chữ H, tượng trưng cho sự hòa hợp, hợp tác giữa Hà Nội và Hưng Yên.
Đáng chú ý, hướng tuyến cầu gần như trùng với trục Đông – Tây, tạo cơ sở cho ý tưởng “Cổng Mặt Trời”. Thiết kế khai thác ánh sáng bình minh và hoàng hôn, đưa yếu tố tự nhiên trở thành một phần trong trải nghiệm cảnh quan của công trình.
Khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi cùng tuyến Vành đai 3,5 sẽ tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa Hà Nội và Hưng Yên, đồng thời liên thông với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và hệ thống đường hướng tâm. Tuyến đường được kỳ vọng hỗ trợ phân luồng phương tiện theo hướng Bắc, Tây Bắc – Đông Nam, giảm áp lực cho khu vực trung tâm cũng như các tuyến giao thông hiện hữu như Vành đai 3, đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A) và đường 70.
Công trình cũng sẽ tăng cường kết nối giữa Thủ đô với Hưng Yên và các khu đô thị mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam Hà Nội. Về dài hạn, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng góp phần mở rộng liên kết giao thông giữa Thủ đô với các địa phương phía Nam và Đông Nam vùng Thủ đô như Hưng Yên, Ninh Bình và Bắc Ninh.
Ở phía Hưng Yên, cầu Ngọc Hồi là mắt xích trên tuyến Vành đai 3,5, góp phần tăng khả năng kết nối các khu đô thị và công trình lớn trong khu vực. Các dự án bất động sản như Ecopark, Vinhomes Ocean Park cùng những khu đô thị lân cận được kỳ vọng hưởng lợi nhờ khả năng kết nối với Hà Nội thuận tiện hơn.
Đáng chú ý, cầu Ngọc Hồi sẽ mở thêm hướng kết nối tới sân vận động PVF, công trình có diện tích khoảng 55.000 m² và sức chứa dự kiến 60.000 khán giả, lớn gấp khoảng 1,5 lần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Cầu Ngọc Hồi nằm trong nhóm các dự án cầu vượt sông Hồng được Hà Nội thúc đẩy triển khai nhằm hình thành mạng lưới giao thông mới. Theo kế hoạch được thành phố thông tin, 7 dự án cầu lớn, trong đó có cầu Ngọc Hồi, được đặt mục tiêu hoàn thành trong quý II/2027, trước thời điểm diễn ra Hội nghị APEC 2027.
Vị trí dự án cầu Ngọc Hồi.
Bài và ảnh: Văn Đoan
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