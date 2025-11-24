Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe

Từ hơn một tuần nay khi qua công trường nút giao Liêm Sơn toàn bộ ô tô được đi trên cầu vượt vừa xây xong (trước đó phải đi vòng ra đường tạm, ùn tắc - PV).
Từ việc đi bằng (đường ở tầng 1), hiện nay xe qua nút giao Liêm Sơn đi ở cầu vượt (tầng 2 nút giao) và không phải giao cắt.
Toàn cảnh nút giao đang thi công và cầu vượt trên cao tốc vừa thông xe, hiện dự án chuyển sang giai đoạn 3 - thi công và hoàn thiện nút giao bên dưới.
Cao tốc Bắc - Nam đoạn cầu Cầu Giẽ - Ninh Bình đang là tuyến đường có lượng xe đi lại đông nhất miền Bắc.
Sau khi hoàn thành tuyến đường kết nối thông suốt giữa các khu di tích, khu du lịch lớn qua khu vực Ninh Bình như: Tam Chúc - Đền Trần - Bái Đính.
Sau khi thông xe cầu vượt trên cao tốc, hiện nay các nhà thầu đang tập trung thi công hệ thống đường kết nối và nút giao bên dưới.
Các lối xuống nút giao Liêm Sơn từ cao tốc được "đóng" lại để đảm bảo an toàn thi công, hoàn thiện nút giao giai đoạn 3.
Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có phương án phân luồng cho phương tiện qua nút giao Liêm Sơn, cụ thể khi cầu vượt thông xe, phương tiện di chuyển theo hướng từ Ninh Bình đến Hà Nội (và ngược lại) đến nút giao đi thẳng qua cầu vượt Liêm Sơn. Với tốc độ, khi qua nút giao (do đang trong thời gian thi công) xe được đi với tốc độ tối đa cho phép 60 - 80km/h.
Dự án nút giao Liêm Sơn và hệ thống đường kết nối có tổng mức đầu tư 3.700 tỷ đồng. Công trình được khởi công năm 2023 và hoàn thành năm nay. Đến thời điểm hiện nay, sau gần 2 năm lập hàng rào thi công trên cao tốc, dự án đã thi công xong cơ bản nút giao Liêm Sơn và thông xe cầu vượt trên cao tốc, các đơn vị thi công đang hoàn thiện việc thi công đường kết nối và nút giao bên dưới