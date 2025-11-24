Toàn cảnh cầu vượt trên cao tốc Bắc - Nam qua Ninh Bình vừa thông xe

Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã có phương án phân luồng cho phương tiện qua nút giao Liêm Sơn, cụ thể khi cầu vượt thông xe, phương tiện di chuyển theo hướng từ Ninh Bình đến Hà Nội (và ngược lại) đến nút giao đi thẳng qua cầu vượt Liêm Sơn. Với tốc độ, khi qua nút giao (do đang trong thời gian thi công) xe được đi với tốc độ tối đa cho phép 60 - 80km/h.