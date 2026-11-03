Toàn cảnh khu đất 4,88ha tại Mỹ Đình được đầu tư tổ hợp thể thao hiện đại

Nhà tập luyện có quy mô 8 tầng, được bố trí theo đặc thù từng bộ môn. Tầng 1 dự kiến có bể bơi 8 làn; các tầng từ 2 đến 7 dành cho những môn như vật, bóng bàn, khiêu vũ thể thao, vovinam, võ cổ truyền, cờ vua, wushu, karate và các môn võ khác. Tầng 8 được thiết kế phục vụ tập luyện bóng chuyền, bóng rổ, bảo đảm yêu cầu về chiều cao không gian.