Hiện nay việc kết nối giữa Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hà Nội – Hòa Bình phụ thuộc vào tuyến đường hiện hữu rộng khoảng 12m, có nhiều đoạn xuống cấp. Tuyến đường này thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm và dịp cuối tuần, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.