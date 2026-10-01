Toàn cảnh tuyến đường rộng gấp gần 4 lần đường băng sân bay, kết nối đại lộ đẹp nhất Việt Nam với cao tốc đi Tây Bắc
Tuyến đường dài 6,7 km, vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, có mặt cắt ngang rộng tới 161 m, đang dần thành hình với một số đoạn bắt đầu trải nhựa. Công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa Hà Nội, Hòa Lạc và các tỉnh Tây Bắc, song hiện mới đạt 31,4% kế hoạch.
Tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long kéo dài, đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, dài khoảng 6,7 km, có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.700 tỷ đồng. Dự án thuộc nhóm A, là công trình giao thông đường bộ cấp đặc biệt, được khởi công ngày 10/10/2023.
Đáng chú ý, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 120 - 161m (rộng gần gấp 4 lần đường băng 07L/25R tại sân bay Tân Sơn Nhất rộng 45m), thuộc nhóm tuyến đường có quy mô mặt cắt lớn nhất Việt Nam.
Bề rộng này tương đương mặt cắt ngang của Đại lộ Thăng Long hiện hữu và lớn hơn đáng kể so với quy mô 90 m của tuyến Quốc lộ 1A mở rộng. Theo thiết kế, tuyến đường gồm 6 làn xe cao tốc ở trung tâm, hai bên là hệ thống đường song hành cùng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ.
Trên toàn tuyến, dự án có 4 công trình cầu vượt qua suối và đường ngang, cùng 5 hầm chui. Trong đó, một hầm chui trực thông chạy dọc tuyến chính phục vụ giao thông cao tốc, còn 4 hầm chui dân sinh được bố trí ngang đường nhằm duy trì kết nối giữa các khu vực dân cư hai bên.
Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo cam kết, với tổng diện tích đất đã bàn giao đạt 101,19 ha.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng gửi UBND TP Hà Nội về các dự án giao thông trọng điểm, tuyến đường mới đạt sản lượng 435,8 tỷ đồng, tương đương 31,4% kế hoạch điều chỉnh.
Ghi nhận tại công trường, một số đoạn tuyến đã bắt đầu được trải nhựa, các hạng mục cầu dần thành hình. Nhà thầu huy động nhiều nhân công, máy móc và thiết bị phục vụ thi công, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trên tuyến.
Hiện nay việc kết nối giữa Đại lộ Thăng Long và cao tốc Hà Nội – Hòa Bình phụ thuộc vào tuyến đường hiện hữu rộng khoảng 12m, có nhiều đoạn xuống cấp. Tuyến đường này thường xuyên quá tải vào giờ cao điểm và dịp cuối tuần, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng.
Khi hoàn thành, tuyến đường mới sẽ bổ sung kết nối giữa Đại lộ Thăng Long với cao tốc Hà Nội – Hòa Bình, đồng thời tăng khả năng tiếp cận khu vực Hòa Lạc. Đây là nơi tập trung nhiều cơ sở đào tạo lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Sĩ quan Chính trị, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Đại học Điện lực.
Ngoài vai trò kết nối giao thông, tuyến đường còn nằm gần các điểm du lịch phía Tây Hà Nội như Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, hồ Đồng Mô, Vườn quốc gia Ba Vì và Suối khoáng Kim Bôi. Việc cải thiện khả năng di chuyển được kỳ vọng tạo thêm điều kiện phát triển dịch vụ lưu trú, homestay và bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực.
Đại lộ Thăng Long là trục giao thông hướng tâm phía Tây Hà Nội, dài khoảng 30 km, được đưa vào khai thác từ tháng 10/2010 với 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên. Tuyến đường kết nối trung tâm Thủ đô với khu vực Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc. Việc kéo dài trục đường này được kỳ vọng cải thiện kết nối với Hòa Lạc, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường liên kết vùng.
Bài và ảnh: Văn Đoan
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