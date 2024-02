Toàn thị trường giảm gần 30%, đây là số ít mẫu xe ‘ngược dòng’ tăng mạnh doanh số năm qua

Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam, các đơn vị thành viên đạt doanh số 301.989 xe các loại trong năm 2023, giảm 25% so với năm 2022. Trong đó, ô tô du lịch giảm 27%, xe thương mại giảm 16% và xe chuyên dụng giảm 56%.

Trong bức tranh tương đối “tối” của thị trường ô tô Việt năm qua, vẫn có những mẫu xe xuất sắc ngược dòng tăng doanh số một cách ấn tượng.

Honda HR-V (tăng 1.548 xe)

Việc Honda HR-V tăng doanh số so với năm trước phần nào gây bất ngờ với nhiều người bởi so với nhiều đối thủ mạnh ở phân khúc SUV đô thị như Hyundai Creta hay Kia Seltos, sức hút của Honda HR-V kém hơn khá nhiều.

Tuy nhiên, với việc bổ sung phiên bản mới trong năm qua, kết hợp các chương trình giảm giá liên tục, mẫu xe này thu về doanh số hơn 3.800 xe. Cũng phải nói thêm, việc Honda HR-V tăng doanh số đến 68% so với năm 2022 một phần đến từ việc doanh số năm 2022 của mẫu xe này quá thấp.

Honda HR-V đang bán tại Việt Nam là thế hệ thứ 2 với thiết kế ngoại thất mới – to lớn, thể thao hơn. Xe có tổng cộng 3 phiên bản, giá từ 699 đến 871 triệu đồng (thêm 5 triệu tùy chọn màu sắc). Xe sử dụng động cơ tăng áp 1.5L công suất 174 mã lực, mô men xoắn 240 Nm cho bản L và RS trong khi bản G dùng động 1.5 công suất 119 mã lực. Tất cả phiên bản đều trang bị Honda Sensing.

Kia Sonet (tăng 1.920 xe)

2023 được xem là một năm thành công của Kia Sonet khi nó vượt qua cả “đàn anh” Seltos để trở thành xe bán chạy nhất của Kia tại thị trường Việt Nam với doanh số hơn 11.300 xe. Không những thế, Sonet cũng “bứt tốc” so với đối thủ trực tiếp là Toyota Raize, khẳng định vị thế đứng đầu phân khúc SUV cỡ A+.

So với thời điểm mới ra mắt, Kia đã loại bỏ phiên bản số sàn của model này, chỉ còn cung cấp 3 phiên bản gồm Deluxe (519 triệu), Luxury (549 triệu) và Premium (574 triệu). Xe có thiết kế gọn gàng, năng động giúp di chuyển linh hoạt trong các cung đường phố. Hốc bánh cao, ốp nhựa cứng cáp cùng những đường gân nổi bật cũng giúp chiếc xe này hợp mắt không ít người.

Kia Sonet dùng động cơ Smartstream 1.5L công suất 113 mã lực, mô men xoắn 144 Nm.

Mazda CX-5 (tăng 4.108 xe)

Có thể xem Mazda CX-5 là một “hiện tượng” trên thị trường ô tô Việt nửa cuối năm 2023. Bất kỳ một mẫu xe nào ra mắt trong phân khúc từ B đến C đều gặp áp lực cực lớn khi so sánh giá với model này.

Thaco đưa CX-5 bản facelift về Việt Nam từ tháng 7/2023 với giá khởi điểm từ 750 triệu đồng (hiện đã tăng lên 759 triệu) – chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với một số mẫu SUV đô thị cỡ B và vượt trội về giá so với các đối thủ cùng phân khúc.

Cũng vì áp lực từ model này mà hàng loạt mẫu crossover cỡ C sau đó phải liên tục công bố giảm giá để cạnh tranh. CX-5 cũng từ thời điểm đó liên tục dẫn đầu thị trường về doanh số và kết thúc năm 2023 với hơn 16.800 xe bán ra.

So với thế hệ trước, CX-5 chỉ có thay đổi nhỏ về ngoại thất, bổ sung sưởi ghế, sưởi vô lăng, lẫy chuyển số, Apple CarPlay hay thêm tính năng an toàn cho gói i-Activsense. Xe có 3 phiên bản gồm Deluxe, Luxury và Premium.

Ford Everest (tăng 3.281 xe)

Everest cũng là một trong những mẫu xe thành công trong năm 2023, là mẫu xe có giá khởi điểm trên 1 tỷ duy nhất lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường. Kể từ thời điểm chính thức ra mắt vào giữa năm ngoái, Ford Everest đã lập tức vượt mặt đối thủ trực tiếp là Toyota Fortuner để trở thành SUV 7 chỗ có doanh số tốt nhất thị trường. Bước sang năm 2023, mẫu xe này tiếp tục nhận phản hồi tốt từ người dùng với doanh số ổn định, thậm chí không cần liên tục giảm giá như đối thủ nhưng vẫn có sức bán tốt.

Mẫu xe này hiện có 4 phiên bản, thấp nhất là Ambiente với giá từ 1,099 tỷ đồng và cao nhất là bản Wildtrak giá 1,499 tỷ đồng. Những thông tin gần đây cho hay hãng có thể đưa về bản Platinum để thay thế bản Wildtrak.