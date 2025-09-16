Tóc Tiên dạo phố mà sexy cỡ này, đáp trả thẳng thắn 1 nghi vấn đang gây xôn xao MXH

Những ngày qua, Tóc Tiên trở thành tâm điểm bàn tán khi bất ngờ vướng tin đồn mang thai con đầu lòng. Nghi vấn rộ lên sau khi nữ ca sĩ đăng ảnh bikini khoe dáng, trong đó có chi tiết vòng eo xuất hiện đường dọc khiến một cư dân mạng bình luận ám chỉ đây là dấu hiệu của mẹ bỉm. Không để tin đồn đi xa, nữ ca sĩ liên tục có động thái dập tắt đồn đoán trên mạng xã hội.

Tóc Tiên tung ngay loạt ảnh mới trong set đồ cắt xẻ cực táo bạo. Khoảnh khắc nữ ca sĩ ngồi chọn đồ uống ở quầy bar nhanh chóng viral bởi thân hình mảnh mai, vòng eo gọn gàng không chút mỡ thừa. Đặc biệt lưng trần và những đường cong của Tóc Tiên khiến khán giả không thể rời mắt.

Chỉ một vài bức hình đơn giản đã đủ để Tóc Tiên phủ nhận toàn bộ tin đồn có tin vui. Không chỉ dập tan nghi vấn, nữ ca sĩ còn một lần nữa chứng minh phong độ nhan sắc ổn định, gu thời trang gợi cảm.

Tóc Tiên flex body nuột nà và chiếc eo thon gọn

Cận vòng 2 mảnh mai của nữ ca sĩ khiến hội chị em phải gen tị

Không chỉ flex body gợi cảm, Tóc Tiên như ngầm đáp trả những đồn đoán đang mang thai

Visual và sắc vóc "đỉnh chóp" của giọng ca Ngày Mai

Trước đó, Tóc Tiên tung ảnh diện bikini khoe trọn vóc dáng gợi cảm nhưng một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận gây chú ý: "Có ai để ý thấy đường dọc từ rốn xuống dưới không? Chỉ có ai mẹ bỉm sữa mới hiểu nha".

Trước nghi vấn này, Tóc Tiên không né tránh mà lập tức phản hồi hài hước: "Tui thọt lét bà giờ á". Động thái nhanh gọn nhưng dí dỏm của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bật cười và xóa tan nghi ngờ cô đang mang thai.

Chưa dừng lại, trong phần chat cùng fan sau đó, Tóc Tiên tiếp tục bày tỏ sự bất ngờ khi cư dân mạng lan truyền những lời đồn đoán vô căn cứ: "Sao mà đi đồn lon ton quá đi hà". Có thể thấy, nữ ca sĩ không giấu được sự bức xúc nhưng vẫn lựa chọn cách phản ứng nhẹ nhàng, vừa phủ nhận tin đồn vừa thể hiện rõ thái độ.

Tóc Tiên đáp trả hài hước về nghi vấn mang thai

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn hôn nhân trục trặc với Hoàng Touliver. Nguồn cơn bắt đầu từ loạt chi tiết cho thấy nữ ca sĩ dường như đã không còn sống trong căn biệt thự hoành tráng ở Quận 2 - nơi từng được xem là tổ ấm của cả hai.

Nếu trước đây, giọng ca Ngày Mai thường xuyên khoe không gian sống rộng rãi, phòng gym hiện đại và khu vườn xanh mát thì nay, hình ảnh trên trang cá nhân lại thay đổi hoàn toàn. Thay vì tập luyện trong căn phòng sang chảnh, Tóc Tiên xuất hiện ở một không gian nhỏ gọn, thiết kế tối giản. Cô còn khoe việc sắm thêm đồ gia dụng mới để phục vụ sở thích nấu nướng. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này lại càng khiến khán giả tin rằng Tóc Tiên đã bắt đầu một cuộc sống ở chỗ ở khác.

Đặc biệt, tấm ảnh check-in trong phòng ngủ gần đây càng khiến nghi vấn dọn khỏi biệt thự thêm cơ sở. Nội thất với gam màu sáng, phong cách hiện đại khác hẳn so với phòng ngủ sang trọng từng thấy trước đây. Từ chiếc giường, hệ tủ đến cách bài trí đều toát lên cảm giác của một căn hộ cao tầng. Trước đó, Tóc Tiên từng thừa nhận bản thân vừa trải qua “nửa năm nhiều biến động” và cần khoảng lặng để cân bằng lại.

Tóc Tiên được cho là đã dọn khỏi biệt thự ở Quận 2

Nữ ca sĩ không lên tiếng về những nghi vấn trục trặc hôn nhân

Hôn nhân của Tóc Tiên và Hoàng Touliver vốn luôn được khán giả ngưỡng mộ. Cặp đôi bén duyên từ The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi tổ chức hôn lễ giản dị, ấm cúng. Trong mắt công chúng, cả hai đồng điệu cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống thường nhật. Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, loạt tín hiệu bất thường như việc hạn chế nhắc về nhau, nghi vấn Tóc Tiên dọn khỏi biệt thự chung hay những phát ngôn đầy ẩn ý trên mạng xã hội đã khiến khán giả không khỏi đặt dấu hỏi về tình trạng thực sự của cặp đôi.