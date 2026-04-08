Tóc Tiên và bạn trai mới lên hot search

Sau khi trải qua những thay đổi trong đời sống cá nhân, đặc biệt là chuyện ly hôn, Tóc Tiên trở thành cái tên nhận nhiều sự quan tâm hơn bao giờ hết. Không chỉ các hoạt động nghệ thuật mà đời tư, nhất là chuyện tình cảm của nữ ca sĩ, cũng liên tục trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Mới đây, cụm từ "Tóc Tiên và bạn trai mới" bất ngờ leo top tìm kiếm, khiến dân tình không khỏi xôn xao. Nhiều nghi vấn tiếp tục được đặt ra xoay quanh chuyện tình cảm của nữ ca sĩ, dù trước đó cô gần như không chia sẻ gì thêm về đời sống riêng tư.

Trong khi dân tình còn đang đoán già đoán non thì chính chủ đã nhanh chóng nhập cuộc theo cách không ai ngờ tới. Cụ thể, Tóc Tiên chụp màn hình luôn từ khóa đang viral, rồi quăng thẳng vào broadcast như đang "bóc phốt" netizen. Không dừng lại ở đó, cô còn truy vấn ngược kiểu ai tìm kiếm mà đẩy tôi lên hot search vậy, đính kèm là một bức ảnh filter lầy lội.

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân, hàng loạt nghi vấn tình cảm của Tóc Tiên liên tục xuất hiện, trong đó đáng chú ý là việc cư dân mạng réo tên dàn thí sinh Tân Binh Toàn Năng sau khi nữ ca sĩ có nhiều tương tác trong quá trình làm huấn luyện viên.

Giữa lúc những đồn đoán bị đẩy đi xa, Tóc Tiên chọn cách lên tiếng. Nữ ca sĩ nhanh chóng bắt trend TikTok và rủ luôn hai học trò là Hồ Đông Quan và LEZII xuất hiện chung trong clip nhảy ngắn, vừa trẻ trung vừa đầy năng lượng. Tuy nhiên, điểm khiến dân tình chú ý nhất lại nằm ở dòng trạng thái đi kèm trên Threads. Cô viết gọn một câu: "TócTin và tin đồn của cô í". Bài đăng ngắn, gọn nhưng đủ khiến những đồn đoán về chuyện tình cảm của Tóc Tiên bị "dập tắt".

Trong một lần khác, Tóc Tiên trở thành tâm điểm bàn tán khi một đoạn clip đu trend của cô bất ngờ hé lộ chi tiết từng bị "cắm sừng" nhưng vẫn lựa chọn tha thứ trong chuyện tình cảm. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, kéo theo hàng loạt suy đoán từ cư dân mạng.

Giữa lúc câu chuyện bị đẩy đi theo nhiều hướng khác nhau, nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng trên kênh broadcast cá nhân. Tóc Tiên xác nhận bản thân từng trải qua chuyện bị phản bội trong tình yêu, tuy nhiên cô nhấn mạnh đây chỉ là một câu chuyện tình trong quá khứ, không liên quan đến bất kỳ mối quan hệ cụ thể nào ở hiện tại. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng mong mọi người không gọi tên hay suy đoán danh tính người nào.

Trong chia sẻ của mình, Tóc Tiên cho biết cô nhìn nhận những tổn thương từng trải qua như một phần của hành trình trưởng thành. Nữ ca sĩ viết rằng những "chiếc sừng cũ" đều trở thành bài học giúp cô hiểu hơn về bản thân và cuộc sống, thay vì mang theo cảm xúc tiêu cực hay oán trách quá khứ. Cô chia sẻ vẫn rung động trước những điều giản dị, vẫn tin vào cảm xúc và trân trọng việc được yêu thương. Thậm chí, nữ ca sĩ còn bày tỏ rằng sẽ rất buồn nếu một ngày không còn biết yêu, như một cách khẳng định mình vẫn luôn cởi mở với tình cảm.

Tóc Tiên và Touliver từng gắn bó 10 năm trước khi quyết định dừng lại trong êm đẹp, tôn trọng đối phương. Nữ ca sĩ nói về lý do ly hôn: "Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh, thấu hiểu, tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Sau ly hôn, dễ dàng nhận thấy nhất là tần suất hoạt động trên mạng xã hội của Tóc Tiên tăng lên đáng kể. Cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, từ việc đi chơi cùng bạn bè, du lịch nghỉ dưỡng đến những lần đu trend vui vẻ. Không còn hình ảnh quá kín kẽ, Tóc Tiên hiện tại mang đến cảm giác gần gũi, năng động.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ dường như ngày càng thoải mái hơn trong việc thể hiện cá tính và phong cách riêng. Thời gian gần đây, Tóc Tiên thử sức với nhiều kiểu trang phục gợi cảm như corset ôm sát, váy xẻ cao hay những chiếc crop top ngắn, khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn, cơ bụng săn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Nhiều người nhận xét Tóc Tiên đang bước vào giai đoạn thăng hạng về nhan sắc, toát lên nét mặn mà, quyến rũ cùng thần thái slay rõ rệt, phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và mạnh mẽ mà cô theo đuổi suốt thời gian qua.

