Tối 2/9, giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục mới





Thị trường kim loại quý đang hưởng lợi lớn từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất, đồng USD suy yếu và những bất ổn chính trị – kinh tế gia tăng trên toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần 1/9, giá vàng giao ngay có thời điểm chạm 3.508,50 USD/ounce, mức cao chưa từng có. Sau đó, giá điều chỉnh nhẹ và duy trì quanh vùng 3.493–3.494 USD/ounce vào tối muộn. Trên sàn Comex, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 cũng bật tăng mạnh, ghi nhận mức 3.564,40 USD/ounce. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 30%, trở thành một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất trên thị trường hàng hóa quốc tế.



Tối 2/9, giá vàng tiếp tục tăng mạnh và lập kỷ lục mới. Cập nhật đến 22h30, giá vàng giao ngay đã lên 3.515 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng động lực quan trọng nhất thúc đẩy vàng lập đỉnh là kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9. Theo dữ liệu của CME FedWatch Tool, thị trường đang định giá khả năng lên tới hơn 90% rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong bối cảnh chi phí vốn thấp hơn, vàng – tài sản không mang lại lãi suất – trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn.Song song với đó, đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường tiền tệ toàn cầu, càng củng cố vị thế của vàng. Những lo ngại về sự độc lập của Fed khi liên tục chịu áp lực can thiệp từ chính trị cũng khiến giới đầu tư mất niềm tin vào ổn định vĩ mô, qua đó đẩy mạnh dòng tiền vào kim loại quý.

Các chuyên gia nhận định đà tăng hiện tại của vàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố cuối tuần này cho kết quả kém khả quan, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách sẽ được củng cố thêm, tiếp tục mở đường cho giá vàng đi lên. Trong khi đó, nếu số liệu lao động tích cực hơn dự kiến, áp lực điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện, nhưng khó làm thay đổi xu hướng lớn.

Nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra những dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng. Theo Standard Chartered, giá vàng trung bình có thể duy trì quanh 3.500 USD/ounce trong quý III và tăng lên 3.700 USD/ounce trong quý IV năm nay. Một số dự báo khác thậm chí cho rằng vàng có khả năng tiến tới 4.000 USD/ounce vào năm 2026 nếu bất ổn chính trị – kinh tế tiếp tục kéo dài và các ngân hàng trung ương lớn duy trì xu hướng mua vào dự trữ.



Tham khảo Reuters, Kitco News



