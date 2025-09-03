Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tối 2/9, giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục mới

03-09-2025 - 03:50 AM | Tài chính - ngân hàng

Tối 2/9, giá vàng tăng vọt lên mức kỷ lục mới

Tối 2/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục thăng hoa khi vượt ngưỡng 3.500 USD/ounce, chính thức xác lập kỷ lục mới trong lịch sử.


Thị trường kim loại quý đang hưởng lợi lớn từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất, đồng USD suy yếu và những bất ổn chính trị – kinh tế gia tăng trên toàn cầu.

Trong phiên giao dịch đầu tuần 1/9, giá vàng giao ngay có thời điểm chạm 3.508,50 USD/ounce, mức cao chưa từng có. Sau đó, giá điều chỉnh nhẹ và duy trì quanh vùng 3.493–3.494 USD/ounce vào tối muộn. Trên sàn Comex, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 cũng bật tăng mạnh, ghi nhận mức 3.564,40 USD/ounce. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 30%, trở thành một trong những tài sản tăng giá mạnh nhất trên thị trường hàng hóa quốc tế.

Tối 2/9, giá vàng tiếp tục tăng mạnh và lập kỷ lục mới. Cập nhật đến 22h30, giá vàng giao ngay đã lên 3.515 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng động lực quan trọng nhất thúc đẩy vàng lập đỉnh là kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 17/9. Theo dữ liệu của CME FedWatch Tool, thị trường đang định giá khả năng lên tới hơn 90% rằng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản. Trong bối cảnh chi phí vốn thấp hơn, vàng – tài sản không mang lại lãi suất – trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn.Song song với đó, đồng USD tiếp tục suy yếu trên thị trường tiền tệ toàn cầu, càng củng cố vị thế của vàng. Những lo ngại về sự độc lập của Fed khi liên tục chịu áp lực can thiệp từ chính trị cũng khiến giới đầu tư mất niềm tin vào ổn định vĩ mô, qua đó đẩy mạnh dòng tiền vào kim loại quý. 

Các chuyên gia nhận định đà tăng hiện tại của vàng chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố cuối tuần này cho kết quả kém khả quan, kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách sẽ được củng cố thêm, tiếp tục mở đường cho giá vàng đi lên. Trong khi đó, nếu số liệu lao động tích cực hơn dự kiến, áp lực điều chỉnh ngắn hạn có thể xuất hiện, nhưng khó làm thay đổi xu hướng lớn.

Nhiều tổ chức quốc tế đã đưa ra những dự báo lạc quan về triển vọng giá vàng. Theo Standard Chartered, giá vàng trung bình có thể duy trì quanh 3.500 USD/ounce trong quý III và tăng lên 3.700 USD/ounce trong quý IV năm nay. Một số dự báo khác thậm chí cho rằng vàng có khả năng tiến tới 4.000 USD/ounce vào năm 2026 nếu bất ổn chính trị – kinh tế tiếp tục kéo dài và các ngân hàng trung ương lớn duy trì xu hướng mua vào dự trữ.

Tham khảo Reuters, Kitco News


Lan Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay 2/9, giá vàng nhẫn tăng vọt thêm 2 triệu đồng/lượng, vàng miếng vẫn đứng im

Hôm nay 2/9, giá vàng nhẫn tăng vọt thêm 2 triệu đồng/lượng, vàng miếng vẫn đứng im Nổi bật

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất Nổi bật

Nhân sự ngành ngân hàng biến động mạnh

Nhân sự ngành ngân hàng biến động mạnh

19:01 , 02/09/2025
Bỏ 1 tỷ đồng mua vàng từ đầu năm, đến nay có lãi bao nhiêu?

Bỏ 1 tỷ đồng mua vàng từ đầu năm, đến nay có lãi bao nhiêu?

14:53 , 02/09/2025
Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và lời tri ân vì sự đổi mới toàn diện tốt đẹp mỗi ngày trên đất nước Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và lời tri ân vì sự đổi mới toàn diện tốt đẹp mỗi ngày trên đất nước Việt Nam

14:47 , 02/09/2025
Đầu tháng 9, gửi tiết kiệm tại Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV: Lãi suất cao nhất bao nhiêu?

Đầu tháng 9, gửi tiết kiệm tại Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV: Lãi suất cao nhất bao nhiêu?

09:17 , 02/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên