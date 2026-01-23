Tối 23/1, bầu trời Mỹ Đình bùng nổ chưa từng có, Việt nam chứng kiến một kỳ tích tầm cỡ thế giới

Tối 23/1, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bừng sáng trong đại nhạc hội pháo hoa "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng". Hàng nghìn người dân đã đổ về chiêm ngưỡng một "concert pháo hoa quốc gia" có quy mô lớn chưa từng có.

Với quy mô hoành tráng nhất từ trướcđến nay, đại nhạc hội pháo hoa là dấu ấn nghệ thuật – chính trị đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ là một màn trình diễn, đây còn là sự kiện được dàn dựng như một bản giao hưởng ánh sáng, nơi pháo hoa, âm nhạc và công nghệ hòa quyện tạo nên những cao trào cảm xúc mạnh mẽ.

Điểm nhấn nổi bật nhất của chương trình là các màn pháo hoa nghệ thuật được lập trình chính xác theo âm nhạc, xuất hiện xuyên suốt ở những khoảnh khắc cao trào. Đặc biệt, nhiều chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, cùng các hiệu ứng nghệ thuật được thiết kế riêng cho đại nhạc hội, đã tạo nên một "sân khấu ánh sáng" ngoạn mục giữa bầu trời đêm Thủ đô.

Các chuyên gia đến từ Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Z121) – Á quân Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2025 cùng chuyên gia quốc tế chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam có một màn trình diễn phối hợp đồng thời nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục, từ tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, khói màu bảy sắc cầu vồng, âm thanh sói hú… Hệ thống lập trình hiện đại cho phép căn thời điểm kích nổ chính xác gần như tuyệt đối, giúp pháo hoa khớp nhạc gần như tức thời – tiêu chuẩn thường chỉ thấy tại các festival pháo hoa lớn trên thế giới".

Khác với kịch bản dồn cao trào vào phút chót, đại nhạc hội "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" được thiết kế theo cấu trúc "đa đỉnh" cảm xúc. Dưới "bàn tay phù thủy" của khoảng 80 chuyên gia, pháo hỏa thuật tầm thấp và pháo nổ tầm cao được kích hoạt xuyên suốt chương trình, giữ nhịp thị giác liên tục, cuốn khán giả vào hành trình thăng hoa không gián đoạn.

Không gian trình diễn được nâng tầm với hơn 3.000 m2 màn hình LED di động hiện đại, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser và công nghệ 3D mapping, biến SVĐ Mỹ Đình thành một sân khấu đa chiều khổng lồ. Từng nhịp pháo, từng hiệu ứng ánh sáng được lập trình với độ chính xác lên tới 0,0001 giây, tạo nên một vũ khúc ánh sáng đồng bộ gần như tuyệt đối với âm nhạc.

Đáng nói, đằng sau "đại tiệc" thị giác là một trận địa pháo hoa được thiết kế tối ưu góc nhìn đại chúng. 950 giàn phun và 4.400 ống pháo hỏa thuật được lắp đặt trên mái nhà và hai bên khán đài B, cùng 4.600 pháo hoa nổ tầm cao bố trí bên ngoài sân vận động, tạo nên một vòng cung ánh sáng bao trùm toàn bộ khu vực. Dù đứng trên khán đài, từ các tòa nhà cao tầng hay trên những trục đường lân cận, người dân Thủ đô đều có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn "đại tiệc ánh sáng" lớn nhất từ trước tới nay.



